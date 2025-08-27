SLANE NOVICE

Na portoroški plaži prodnati predel

Omogoča lažji dostop do morja. Več ležalnikov in strokovno vodeno snorkljanje.
Fotografija: V sezoni se v Portorožu razvaja tudi več kot 3000 kopalcev. FOTO: Janez Mužič
V sezoni se v Portorožu razvaja tudi več kot 3000 kopalcev. FOTO: Janez Mužič

G. S., STA
27.08.2025 ob 07:45
G. S., STA
27.08.2025 ob 07:45

Portoroška plaža v letošnjem poletju ponuja več novosti. Med opaznejšimi je prenovljen predel s prodom, ki omogoča veliko lažji dostop do morja, pojasnjujejo v Okolju Piran. Poleg tega so obnovili naprave za fitnes, povečali število ležalnikov, poskrbeli za boljše zalivanje dreves ter v ponudbo dodali strokovno vodeno snorkljanje.

»Na portoroški plaži smo letos uredili poskusno območje s prodcem v velikosti približno 200 kvadratnih metrov. Je na osrednjem delu plaže,« so navedli. Med drugim želijo preučiti, kako se prod obnaša pod vplivom valovanja in morskih tokov, ter preveriti, ali bi bil tak material primeren za trajnejšo ureditev morskega dna, so dodali.

Po oceni Okolja Piran so prenovljeni predel s prodcem še posebno dobro sprejeli družine z otroki in starejši. Kot pojasnjujejo, prodnati del ni nadomestil obstoječih peščenih ali betonskih površin, testno polje so uredili na območju, ki je bilo že močno morfološko spremenjeno s prisotnostjo apnenčastih skal in grušča. Slednje po njihovih navedbah potrjuje tudi strokovno poročilo Morske biološke postaje Piran, ki je predhodno opravila terenski pregled morskega dna. Kot so zatrdili, so ob posegu upoštevali vsa okoljska priporočila in se izognili zaščitenim habitatom, kot so morski travniki.

Prodnati del ni nadomestil obstoječih peščenih ali betonskih površin, testno polje so uredili na območju, ki je bilo že močno morfološko spremenjeno s prisotnostjo apnenčastih skal in grušča. FOTO: Okolje Piran
Prodnati del ni nadomestil obstoječih peščenih ali betonskih površin, testno polje so uredili na območju, ki je bilo že močno morfološko spremenjeno s prisotnostjo apnenčastih skal in grušča. FOTO: Okolje Piran

Novost je tudi, da se to poletje ljubitelji narave in morja enkrat tedensko lahko udeležijo strokovno vodenega snorkljanja in tako spoznajo podvodni svet v priobalnem pasu. Prav tako so obnovili naprave za fitnes na prostem, na delu plaže, kjer je dovoljeno kopanje s psi, pa sta gostom na voljo večje število ležalnikov ter razširjena gostinska ponudba.

Vreče za zalivanje varčnejše

Ob začetku poletja so v Okolju Piran kupili tudi 50 zalivalnih vreč, ki omogočajo učinkovitejše in varčnejše zalivanje mladih dreves na javnih površinah. Kot so pojasnili, so 75-litrske vreče že v uporabi v parku Sonce, pri zdravstvenem domu v Luciji in na več drugih lokacijah, kjer so v zadnjih letih zasadili nova drevesa. »Po dveh mesecih uporabe že opažamo pozitivne učinke, saj so tla dlje vlažna, voda prodre globlje do korenin, drevesa pa so vidno bolj vitalna in tudi ob visokih temperaturah ohranjajo zdravo zeleno krošnjo,« so pojasnili. Zaradi tega so se odločili za nakup dodatnih 50 vreč.

