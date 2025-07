Na dopust s kolesom? Odlična ideja – a izberite pravo kolo

Ste si že kdaj zaželeli dopusta, kjer ni gneče, hotelskih urnikov in cestnih zastojev? Tak dopust obstaja in vse, kar potrebujete, je dobro kolo in nekaj volje.

Kolesarske počitnice ponujajo svobodo, stik z naravo in občutek, da resnično raziskujete svet.

A pozor: če na pot krenete z napačnim kolesom, se lahko še tako dobra ideja spremeni v neudobno in naporno izkušnjo.

Potovalno kolo naj bo čvrsto, zanesljivo in udobno

Če želite, da vaš dopust na dveh kolesih ostane v lepem spominu, je najpomembnejša izbira pravega kolesa. Potovalno kolo mora biti stabilno, robustno in preprosto za uporabo.

V Sloveniji ta način počitnikovanja še ni tako razširjen kot drugod, a je naša dežela z naravno raznolikostjo pravzaprav idealna za tovrstne pustolovščine.

Že nekaj deset kilometrov iz Ljubljane vas lahko pripelje v osrčje neokrnjene divjine, ki jo boste spoznali le, če si jo upate doživeti drugače, počasi in s kolesom.

Ne podcenjujte pomena pravega sedeža

Posebno pozornost velja nameniti sedežu. Čeprav pogosto spregledan, je to eden najpomembnejših delov potovalnega kolesa. Neudoben sedež vam lahko v nekaj dneh popolnoma pokvari dopust.

Izbira sedeža je zelo osebna, zato ga je pred nakupom dobro preizkusiti. Usnjeni sedeži, ki se sčasoma prilagodijo telesu, so priljubljena izbira med kolesarskimi popotniki. A zavedajte se, da boste na začetku potrebovali nekaj kilometrov, da se sedež »usede«.

Teža tovora je pomembnejša od teže kolesa

Čeprav se morda sliši nenavadno, teža kolesa pri potovalnih avanturah ni ključna. Pomembnejša je skupna teža prtljage in kako je ta razporejena. Večino tovora naj bo na zadnjem delu kolesa, nekaj malega tudi spredaj, a pazite, da krmilo ni pretežko, saj to vpliva na stabilnost vožnje. Nahrbtnik ni priporočljiv, saj obremenjuje hrbet in zmanjša udobje na daljših poteh.

Kaj pa, če imate doma že športno kolo?

Za krajše ture po Sloveniji si lahko prilagodite tudi običajno športno kolo. Gorska kolesa so čvrstejša in lažje prenesejo dodatno težo kot cestna, a so počasnejša. Z menjavo pnevmatik za bolj gladke in z dodatkom prtljažnikov postanejo odlična izbira za kolesarske vikende.

Cestna kolesa pa so zaradi občutljivega okvirja in manjše stabilnosti manj primerna za večdnevne ture, še posebej, če jih močno obremenite s prtljago.

Pravilno opremljeno kolo za krajše počitnice. FOTO: Getty Images

Gravel kolesa – sodobna rešitev za vsestranske poti

V zadnjih letih so izjemno priljubljena postala tako imenovana gravel oziroma makadam kolesa. Gre za križance med cestnimi in gorskimi modeli, ki se dobro znajdejo tako na asfaltu kot na makadamu.

Ta kolesa so udobna, stabilna, opremljena s prostorom za prtljago in omogočajo hitro ter varno vožnjo. Zato so idealna za večdnevne izlete, pa tudi za vsakodnevno vožnjo v službo. Cenejši modeli z aluminijastimi okvirji so cenovno dostopni in nadvse uporabni.

Slovenija je raj za kolesarske pustolovce

Slovenija je s svojo razgibano pokrajino, številnimi manj prometnimi cestami in izjemnimi razgledi kot ustvarjena za kolesarski dopust. Na majhnem območju ponuja vse, hribe, doline, obale in vasi. Na kolesu boste resnično začutili povezanost z okoljem in naravo, ki vam jo avtomobil nikoli ne more ponuditi. Počasi boste odkrivali kraje, kjer se zdi, da se je čas ustavil.

Naj bo to leto, ko dopust preživite na kolesu

Če ste prebrali ta članek, ste morda ugotovili, da imate doma že skoraj vse, kar potrebujete za svojo prvo kolesarsko avanturo. Morda samo še nekaj poguma. Ne potrebujete dragih počitnic v tujini, kolesarski dopust je cenovno ugodna, aktivna in izjemno izpopolnjujoča izkušnja.

Na poti boste srečali zanimive ljudi, se naužili narave in odkrili občutek svobode, ki ga težko primerjamo s čim drugim.

Letos si torej privoščite nekaj drugačnega. Skočite na kolo in odkrijte svet z novo perspektivo – svojo.