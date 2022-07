Možu in otrokom bo nagrajenka Jožica priredila piknik (FOTO)

Jožica Jeras, po rodu iz Kranja, je res prava Gorenjka, saj se tudi po 37 letih življenja v Tuhinjski dolini, natančneje v Cirkušah, kjer je spoznala svojega Antona, še ni znebila prvotnega narečja. Pa nič zato, naša dolgoletna bralka je pač ženska s pokončno hrbtenico.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite preko e-obrazca.

Dobršen del življenja, ko je obstajal še kamniški Stol, je delovala v lesni proizvodnji, zatem bila nekaj let v Termah Snovik in še nekaj časa v trgovini z živili. In ko se je tudi tega prenajedla, se je zaposlila na bencinski črpalki, kjer se resnično fino počuti in še raje dela, zato tudi vse bolj razmišlja, da bi kljub že izpolnjenim upokojitvenim pogojem še majčkeno počakala s penzijo ter podaljšala kariero prijazne in zadovoljne trgovke.

V čast nam je, da imamo Jožico Jeras tudi v naši novičarski družini. »Že od samega začetka sem naročena na Slovenske novice,« je ponosno dodala. V našem in vašem časopisu, sama pove, prebere vse do zadnjega.

Ker zakonca Jeras ravno v teh dneh pričakujeta mojstra, ki jima bo obnovil kopalnico, bo njun letošnji poletni dopust nekoliko drugačen. »Prav zato nisva prav nič načrtovala in v bistvu veva le to, da se bova vsaj enkrat zagotovo podala v gore, najbrž na Veliko, mogoče pa tudi na Menino planino, obstaja verjetnost, da se bova že naslednji dan zapeljala še na morje, recimo do Pinete,« je pripovedovala sogovornica, ki je že velikokrat sodelovala v kateri izmed nagradnih iger, ki so jih priredile Slovenske novice, ob tem pa venomer upala, da bo nekoč izžrebana in kaj zadela, pa ni bilo doslej še prav nobene sreče.

Francoski teden Če ste ljubitelj francoskih okusov, boste ta teden prišli na svoj račun. Na Lidlovih policah boste našli izbor francoskih sirov, salam, makronov, vin ...

Dokler ni sodelovala v letošnji Poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija in jo je končno zadel žarek sreče. Lahko rečemo, da je bila Jožica Jeras za svojo vztrajnost in zvestobo končno nagrajena, nagrajena pa je bila z Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov!

Jožica Jeras iz Cirkuš je dobitnica Lidlove darilne kartice.

Zelo je je bila vesela, med drugim tudi zato, kot pravi, ker Lidlovo trgovino obišče tako ali tako najmanj enkrat na teden. »Otrokom, vnukom, še posebno pa možu na tem mestu obljubljam, da jim bom takoj po dopustu pripravila en slasten piknik!« je sporočila Jožica.