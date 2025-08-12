Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Medtem ko si večina naših turističnih delavcev mane roke, pri južnih sosedih vse bolj tarnajo nad upadom gostov. Na vodilnih slovenskih turističnih destinacijah so z dosedanjim potekom sezone namreč zadovoljni, dober obisk pričakujejo tudi ta mesec. Opažajo porast rezervacij v zadnjem trenutku, ki pa jih ponekod zaradi zasedenosti kapacitet težko sprejmejo. Mnogo laičnih ocen in raznih spletnih komentarjev, da je na Hrvaškem na splošno opazno manj turistov, potrjujejo tudi uradne ocene, zlasti glede potrošnje.

Med tujci je manj Nemcev, Slovencev, Čehov, Madžarov. Bolj kot število prenočitev se je zmanjšal obisk restavracij. Upajo na boljši obisk in potrošnjo v tem mesecu.

Julijska opozorila hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića glede cenovne konkurenčnosti hrvaškega turizma so se, kot kaže, izkazala za upravičena. Podatki hrvaškega eVisitorja so namreč razkrili, da je našo južno sosedo prejšnji mesec obiskalo dva odstotka manj turistov kot julija lani, število prenočitev pa je bilo odstotek manjše.

Na Hrvaškem so se namreč že dlje pojavljala opozorila o praznih restavracijah in nastanitvah zaradi pretiranih podražitev, kar da zmanjšuje cenovno konkurenčnost njihove turistične panoge, še posebno v primerjavi z drugimi turističnimi kraji v Sredozemlju. Tudi na plažah letos menda ni takšne gneče kot v preteklih letih, ko je bilo komaj najti prostor za brisačo.

Andrej Plenković je okrcal domače turistične delavce. FOTO: Mads Claus Rasmussen via Reuters

»Približno polovica turistov se za dopust odloča v zadnjem trenutku, in to na podlagi cene. To je jasno sporočilo vsem v turizmu, da je treba razmišljati o razumni cenovni politiki, da bo ta koristna za ponudnika storitve in sprejemljiva za goste, ki prihajajo k nam,« je v drugi polovici julija na svetu za upravljanje razvoja turizma dejal premier Plenković.

Na obisk vpliva tudi vreme

Hrvaški mediji so pred kratkim poročali o (pre)visokih cenah ležalnikov na nekaterih plažah, ki se sicer zelo razlikujejo. Po poročanju Jutranjega lista je ameriška turistka na TikToku objavila, da ležalnika na eni od dubrovniških plaž staneta kar 120 evrov.

Kot kaže, se vse to, skupaj z nekoliko slabšim vremenom v juliju, pozna tudi na turističnem obisku. Ta je po podatkih eVisitorja prejšnji mesec dosegel 4,6 milijona prihodov in 29,22 milijona prenočitev. Kot rečeno, manj kot v istem obdobju lani. Med tujimi gosti je bilo manj Nemcev, Slovencev, Čehov, Madžarov, Avstrijcev in Slovakov. Pri južnih sosedih je sicer še vedno dopustovalo največ Nemcev in nato Slovencev, za katere je po podatkih statističnega urada Hrvaška še vedno najbolj priljubljena destinacija.

To je jasno sporočilo vsem v turizmu, da je treba razmišljati o razumni cenovni politiki.

Med redkimi županijami, ki so imele letos več turističnih prenočitev, so liško-senjska, mesto Zagreb in krapinsko-zagorska. Med nastanitvami so imeli nekoliko več prenočitev le hoteli, medtem ko so imele zasebne nastanitve dobre tri odstotke manj, slabše je bilo tudi v kampih.

Sedemmesečni podatki so pozitivni. Število prihodov je doseglo 12,21 milijona, prenočitev pa 58,71 milijona, rast obeh je bila dvoodstotna. Zato marsikdo na Hrvaškem upa na dober obisk v avgustu, ki bo pod črto popravil celotni izkupiček sezone.

Hrvaška turistična skupnost je v petek za agencijo Hina povedala, da je na Hrvaškem trenutno več kot milijon turistov. Največ jih je iz Nemčije in Hrvaške, sledijo jim Slovenija, Avstrija, Poljska, Češka in Nizozemska, po županijah pa jih je največ v Istri, splitsko-dalmatinski in primorsko-goranski županiji.