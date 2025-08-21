Makadamkanje postaja hit: zakaj so gravel kolesa prihodnost kolesarjenja

Makadamkanje ali po tujem gravel kolesarstvo je v zadnjih letih postalo prava senzacija. Še pred desetimi leti smo se spraševali, ali bo ciklokros preživel kot “mehkejša” različica za rekreativne kolesarje.

Danes pa makadamkarji osvajajo ceste, makadamske poti in srca kolesarjev po celem svetu, tudi v Sloveniji.

Čeprav se zanimanje za klasične cestne specialke nekoliko zmanjšuje, proizvajalci koles še zdaleč niso opustili inovacij. Širina gum na cestnih kolesih je narasla do 28 milimetrov, kar je povsem v skladu s trendom, kjer je udobje vožnje na prvem mestu. Medtem ko strokovnjaki zatrjujejo, da širša guma lahko poveča hitrost pri pravilnem tlaku, pa je resnica očitna: širše gume zagotavljajo občutno večje udobje.

Udobje in pobeg od mestnega vrveža

Prav udobje je ključni razlog za popularnost makadamkarjev. Današnja gravel kolesa ponujajo neprekosljivo udobje, ki ga ne premagajo niti polnovzmetena gorska kolesa ali treking modeli.

Makadamkanja se ne branijo niti ženske. FOTO: Arhiv Proizvajalca

Poleg tega makadamkarstvo omogoča pobeg od mestnega vrveža in uživanje na osamljenih cestah ter makadamskih poteh – popolna kombinacija rekreacije in sprostitve.

Gravel kolesa so se razvila že pred več kot desetimi leti na pobudo slovenskih kolesarskih navdušencev, ki so želeli oživiti ciklokros za rekreativne vožnje. Takrat so proizvajalci prvič zasnovali kolo, ki združuje elemente trekinga in ciklokros specialke – osnovo za današnje makadamkarje.

Razvoj makadamkarjev skozi leta

Prve specialke za gravel so bile podobne ciklokros modelom, a z nekoliko širšimi gumami in spremenjeno geometrijo okvirja. Američani so jih poimenovali gravel bikes, pri nas pa so se uveljavili kot makadamkarji.

Z leti so se makadamkarji razvili še bolj ekstremno: današnja kolesa imajo pogosto gume širše od 40 milimetrov, okvirji pa spominjajo na gorska kolesa. Nekateri modeli vključujejo tudi sprednje vzmetenje, polnovzmeteni modeli pa prihajajo na trg že v kratkem.

Makadamkanje postaja hit tudi v Sloveniji. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

Dve vrsti makadamkarjev

Makadamkanje danes delimo na dva segmenta:

Cestni makadamkarji, ki so začasno obesili cestno specialko in vozijo kolesa z gumami do 35 mm, minimalnimi dodatki in cestno geometrijo.

Gorski makadamkarji, ki so za trenutek opustili gorska kolesa in vozijo modele z zelo širokimi gumami, štrlečimi krmili, sprednjim vzmetenjem in robustnimi okvirji.

Obe skupini imata svoje prednosti, oba tipa pa zagotavljata edinstveno kolesarsko izkušnjo.

Oprema za makadamkarje

Z razmahom makadamkarstva so se prilagodili tudi proizvajalci kolesarske opreme. Makadamkarska oblačila združujejo lastnosti gorskih in cestnih modelov – ohlapnejša od cestnih, a manj robustna od gorskih. Čevlji so podobni gorskim, čelade pa imajo že značilno gravel obliko.

Pazljivost je potrebna pri dodatni opremi, saj se lahko hitro znajdete kot bikepacker – kolesar z minimalno opremo za vikend pustolovščine, ki ni primeren za dolga potovanja.

Makadamkanje ni le trend – postalo je stalnica v kolesarskem svetu. Slovenski kolesarji so ga že vzeli za svojega, proizvajalci pa sledijo povpraševanju z novimi kolesi, oblačili in dodatki. Če želite izkusiti maksimalno udobje in pobeg od mestnega vrveža, je makadamkarstvo prava izbira.