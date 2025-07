Alfonz in Majda si bosta z nagrado polepšala dopust

Glede na to, da policisti domala že vsak dan poročajo o najrazličnejših prevarah in goljufijah, med njimi pa so tudi telefonski klici in obljube, je bila previdnost naše tokratne nagrajenke Majde Böhm kar nekako logična. Srečnica je doma z Zrkovske ceste, to je na obrobju štajerske prestolnice.

Po našem telefonskem klicu s sporočilom o nagradi je bila sicer zadovoljna in hvaležna, saj je prvič v življenju sploh dobila v roke kakšno nagrado, je pa pokazala tudi kar precej zadržanosti, večkrat je namreč ponovila: »Pa saj se ne hecate?«

Majda je živela v dvomu, ki pa je v hipu splahnel, ko smo prišli z nagradnim bonom Lidla potrkat na vrata njenega prijetnega doma, ki je neposredno ob sinovi avtomehanični delavnici. Čeprav je že globoko v penziji, v sinovi delavnici veliko pomaga tudi njen mož Alfonz.

Zelena elektrika V Lidlu Slovenija so s 1. marcem 2022 na vseh svojih lastniških lokacijah prešli na 100-odstotno zeleno elektriko. Gre za korak k uresničevanju podnebne strategije s konkretnimi podnebnimi cilji, ki se ravnajo po metodologiji pobude Science Based Targets. S tem želijo prispevati k doseganju pariškega podnebnega sporazuma, ki si prizadeva za zmanjšanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Skupina Schwarz je že avgusta 2020 uradno pristopila k pobudi Science Based Targets in se zavezala k oblikovanju znanstveno utemeljenih podnebnih ciljev. Konkretno želi Skupina Lidl do leta 2030 za 80 % zmanjšati izpuste, ki nastajajo med obratovanjem (v primerjavi z letom 2019). Kot del Skupine Schwarz so tudi v Lidlu Slovenija na podlagi izmerjenega zdajšnjega ogljičnega odtisa oblikovali konkretne cilje in ukrepe, ki vodijo v zmanjševanje izpustov CO₂ pri delovanju podjetja. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

V prijaznem klepetu smo med drugim izvedeli, da je tudi nagrajenka Majda v pokoju že 14 let. Vso delovno dobo je bila prodajalka in se leta 2011 upokojila. Z možem imata dva sina, ta dva pa sta ju osrečila tudi že s tremi vnuki in eno vnukinjo. Vse življenje sta lepo živela, enako lepo pa se imata tudi zdaj v pokoju, ko sta še najraje v naravi, v nenehnem gibanju in druženju.

Zgodba zase pa so nagradne igre in reševanje križank, ki jih Majda v upanju, da bo kaj zadela, pogosto pošilja, pa te sreče, kot rečeno, do zdaj še ni imela. Ne, niti najmanjše nagrade še ni dobila.

Kupona in zneska je bila neizmerno vesela. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

»Zdaj pa tole!« je bila vzhičena. »Res, tako prijetno ste me presenetili in razveselili. Pravzaprav si morava z možem nagrado kar lepo razdeliti, saj sem poslala kupone iz »njegovih« Slovenskih novic, brez katerih pa ne mine niti dan,« je pripovedovala Majda, Alfonz pa prikimal ... »Dejansko sem zaljubljen v vaš časopis, brez njega enostavno ne morem začeti dneva. Ker je toliko kriminala okrog nas, najprej odprem stran s črno kroniko, tam preberem čisto vsak prispevek, pa tudi drugo iz črne kronike me zanima. Tudi zadnja stran Novic me vedno znova nasmeje.«

Gospodinja Majda nam je zaupala, da imajo v bližini na Pobrežju Market Lidl, kamor se že tako in tako najraje odpravi po nakupih. »Ker imajo kakovostne in sveže artikle, pa tudi cene so ugodnejše kot marsikje drugje!«

Dodala je, da bodo znesek na nagradnem bonu v največji meri spremenili v raznorazne pijače oziroma osvežilne napitke. Kar bodo morali storiti že kaj kmalu, prvič zato, ker nagrajenka Majda in njen Alfonz že kmalu odhajata na dopust in vzameta vselej tudi kaj tekočega s seboj, drugič pa zato, ker bo najstarejši vnuk Nik že v kratkem praznoval svoj 20. rojstni dan.

