Lubenica, čokolada in paradižnik: živila, ki varujejo pred soncem

Zaščitna krema in ustrezna oblačila so ključni za zaščito kože pred sončnimi žarki, z antioksidanti bogata prehrana pa lahko okrepi naravno zaščito kože pred škodljivim sevanjem.

Redno uživanje določenih živil tako lahko dejansko pomaga, tu so takšna, ki jih je zato zlasti poleti priporočljivo uživati.

Paradižnik in paradižnikova mezga

Več raziskav, med njimi tista, objavljena v reviji British Journal of Dermatology, dokazujejo, da antioksidanta likopen in lutein iz paradižnika močno okrepita zaščito kože proti UV-žarki.

Pri osebah, ki so redno uživale dodatke likopena in luteina, se je ta po dvajsetih dneh v primerjavi s kontrolno skupino, vidno izboljšala.

Kombinacija paradižnika in olivnega olja dodatno poveča absorpcijo likopena.

FOTO: Pilipphoto/Shutterstock

Lubenica

Lubenica vsebuje kar 40 odstotkov več likopena kot enaka količina paradižnika, poleg tega močno hidrira telo, kar je idealna kombinacija za zaščito kože.

FOTO: e3klv6hg/Shutterstock

Grozdje

Majhna študija Univerze Alabama v Birminghamu je leta 2021 pokazala, da prašek iz zamrznjenih grozdnih jagod po dveh tednih uživanja za 75 odstotkov poveča količino UV-žarkov, potrebnih za pordelost kože.

Posledice: manj poškodb DNA in odmrlih kožnih celic. Polifenoli v grozdju delujejo kot antioksidanti, a učinki so blagi, primerljivi z zaščitnim faktorjem 2.

FOTO: Oxana Denezhkina/Shutterstock

Zelišča

Zelišča, med njimi origano, so odlični viri antioksidantov. Priporočljivejša od industrijskih mešanic so sveža ali suha zelišča z domačega vrta.

FOTO: Mythja/Shutterstock

Zeleni čaj

Zeleni čaj vsebuje epigalokatehin galat (EGCG), za katerega študije kažejo, da lahko upočasni pojav kožnega raka. Njegovi protivnetni učinki pomagajo pri obnovi DNA in pred sončnimi žarki varujejo kožo.

FOTO: Shutterstock

Kava

Raziskava, katere rezultate so objavili v časopisu Journal of the National Cancer Institute je razkrila, da je pri ljudeh, ki dnevno popijejo vsaj štiri skodelice kave, za približno 20 odstotkov manjša verjetnost za nastanek melanoma v primerjavi z osebami, ki kave ne pijejo.

Vendar previdno s sladkorjem: prekomerni vnos tega lahko zmanjšuje kavine koristi za kožo.

FOTO: Shutterstock

Kakav

Privoščite si čokolado! Raziskava, v kateri so v njej sodelujoče ženske 12 tednov pile koncentriran kakav, je pokazala, da se je pri njih izboljšala zaščita kože.

Učinek je bil podoben kot učinku beta karotenov ali likopena. Izberite čokolado z vsaj 70 odstotki kakava, saj je bogata s flavanoli, ki varujejo polt in ima manj sladkorja.

FOTO: Shutterstock

Jagodičevje

Jagode, maline in brusnice vsebujejo elagično kislino. Ta je močan antioksidant. V raziskavah je lokalna uporaba elagične kisline po izpostavljenosti sončni svetlobi zmanjšala vnetje kože.

Vendar učinki uživanja jagodičevja še niso dokončno preverjeni.

FOTO: Sabino Parente/Shutterstock

Hrana, ki poveča občutljivost na sonce

Medtem ko nekatera živila igrajo zaščitno vlogo, so na drugi strani takšna, lahko povečajo občutljivost kože:

Citrusi (limone, limete, pomaranče, grenivke): vsebujejo fototoksične snovi, povezane z večjim tveganjem za kožnega raka, zlasti pri svetlopoltih osebah, ki pogosto pijejo pomarančni sok ali več kot trikrat na teden jedo grenivke.

FOTO: Shutterstock