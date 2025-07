Lidlovi evri res v prave roke

»Hvala,« je bil kratek 40-letni Dušan Gornik s Škofljice, ko smo ga obvestili, da je bil izžreban v okviru Lidlove poletne nagradne igre, ki zdaj že tradicionalno razveseljuje tiste bralce Slovenskih novic, ki izpolnijo kupon. Lahko ga najdete tako v tiskanih kot spletnih Slovenskih novicah, Lidl pa v sodelovanju z vašim najljubšim časopisom vsak dan v juliju podeljuje bon v vrednosti 200 evrov.

Čeprav je s Škofljice, kjer je prijavljen na naslovu družinske hiše, se srečamo v Dobrunjah. Kot nam zaupa, je trenutno v veliki stiski in Lidlova kartica mu jo bo vsaj za nekaj časa omilila. Trenutno mrzlično išče sobo za najem.

»Najemodajalci hočejo 700 evrov za sobo v velikosti 16 kvadratnih metrov, pa še enkrat toliko varščine. Na veliko oddajajo študentom, kjer so po trije ali štirje v stanovanju. Z mojimi financami je pa težko kaj najti,« pojasnjuje ljubitelj pisane besede. Trenutno, pravi, bere knjigo z naslovom Skrivnosti milijonarjevega uma, ravno zato, da bi morda dobil idejo, kako iz finančne stiske. Od aprila je namreč zaradi izgorelosti, stresa »in vsega drugega« na bolniški. »Zdaj čakam odločbo, tako da ne vem, kako dolgo še bom,« pravi po izobrazbi trgovski in ekonomski tehnik ter ljubitelj fotografije.

Da bi se izvil iz finančne stiske, pravi, bere knjigo Skrivnosti milijonarjevega uma. Fotografiji: Dejan Javornik

Na žalost, nam zaupa, »so vse moje osebne stvari, vključno z dragim fotoaparatom in iphonom, ki je bil še v škatlici in sem ga prav tako zadel v eni od nagradnih iger, ostale pri prejšnjem stanodajalcu in mislim, da jih nikoli več ne bom videl. Sem pa zadevo seveda prijavil na policijo,« pripoveduje Lidlov nagrajenec in dodaja, da je bila v bistvu njegova sostanovalka tista, ki »mi je rekla, naj se naslednji dan izselim«.

Osmi mesec je zaposlen pri privatniku, ki servisira kompresorje na terenu, a zaradi dolgotrajne bolniške ni prepričan, kako dolgo bo še imel službo. »Ker tudi plača ni ravno velika, sem se res znašel v hudi stiski, saj bi me najem sobe s souporabo stal toliko, kolikor zaslužim,« pripoveduje. Med poslušanjem njegove zgodbe smo v bistvu še bolj prepričani, da je Lidlova kartica prišla v prave roke. Skromni Dušan bo tako vsaj kakšen mesec brez skrbi, ali bo imel za hrano ali ne. Vas, dragi bralci, pa pozivamo, da nas obvestite, če morda veste za sobico, ki bi jo lahko Dušan najel.

Čut za sočloveka in povezanost z okoljem Lidlov projekt Naj poslovalnica meseca že več kot 15 let spodbuja zavzetost zaposlenih in ekipnega duha, njegova posebnost pa je dobrodelnost. Zmagovalne ekipe poleg nagrade lahko namenijo 1000 evrov v dobrodelne namene organizaciji ali društvu po lastni izbiri. Lidlova ekipa iz Kamnika je že petkrat zapored osvojila naziv naj poslovalnica meseca! Del nagrade za svoj uspeh so predali petim društvom v lokalni skupnosti. Donacije so namenili Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (Cirius Kamnik), Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamnik, Gorski reševalni službi Kamnik, Osnovni šoli 27. julija Kamnik in Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

