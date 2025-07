Lidlova kartica še ena v nizu Zdenkinih nagrad

Zdenka Dolžan z Mlake pri Kranju se je očitno rodila pod srečno zvezdo, saj je na nagradnih igrah in žrebanjih doslej osvojila že več lepih nagrad. Tudi nova v nizu, darilna kartica za Lidl v vrednosti 200 evrov, ki smo ji jo dostavili te dni, je upokojeno šiviljo izjemno razveselila.

Lep vrt in lepe obleke

Nagrajenko v poletni nagradni igri Lidla in Slovenskih novic smo presenetili med jutranjimi deli na vrtu. Ta obdaja družinsko hišo na robu Mlake pri Kranju, vrt pa je tudi to poletje – tako kot vsako – izjemno lepo negovan, domiselno zasnovan in v vseh pogledih urejen. Tako ne preseneti odgovor na vprašanje, katere časopisne priloge se naša nagrajenka Zdenka najbolj razveseli: »Na Slovenske novice sem se naročila pred kratkim, saj časopis rada prebiram v papirnati obliki, ne na ekranu. Preberem vse, saj novinarji zajamete vsake stvari po malo, zelo rada pa imam prilogo Deloindom, saj me tematika, ki jo opisuje ta priloga, zelo zanima.«

Najvišja kakovost izdelkov V raziskavah QUDAL 2025/2026 in Best Buy Award 2025/2026, ki ju je na vzorcu 1200 slovenskih potrošnikov izvedla mednarodna organizacija ICERTIAS, je Lidl zmagovalec v kategoriji najvišje kakovosti izdelkov ter najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo. Izdelki Lidlovih lastnih blagovnih znamk so prejeli tudi prestižno oznako Superbrands 2025/2026, ki potrjuje visoko prepoznavnost, zaupanje in edinstvenost blagovne znamke. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Kot še pove nagrajenka, ki je zadnja leta v pokoju, pred tem pa je delala kot šivilja, tudi sicer rada spremlja novice, pri tem pa ne more iz svoje kože: »Predvsem na televiziji takoj vidim, kako so novinarke oblečene – verjetno je to poklicna deformacija, saj sem se vrsto let ukvarjala s šivanjem, in to predvsem z izdelavo ženskih oblačil. Tako še danes takoj opazim, kako so obleke, ki jih nosijo novinarke na televizijskih zaslonih, ukrojene in kako jim pristajajo.«

Od telefona do izleta

Sicer pa ima, poleg vrta in oblačil, Zdenka rada še nekaj: »Velikokrat sodelujem pri različnih nagradnih igrah.« Je, poleg letošnje nagrade Lidla in Slovenskih novic, že v preteklosti imela srečo? Sogovornica se nasmehne, nato pravi: »Že pred časom, ko so bili mobilni telefoni še v povojih, sem na nagradni igri enega zadela, se mi zdi, da je bila tudi tista objavljena ravno v vašem časopisu. Pred kratkim pa sem ob nagradni igri, ki je spremljala nakup čistil, dobila iphone.«

Upokojena šivilja uživa, ko skrbi za vrt pred domačo hišo. FOTO: Špela Ankele

In to ni vse, nadaljuje naša sogovornica: »Nekoč sem bila v nagradni igri izžrebana tudi za tridnevno potovanje v London, pred časom pa sem prejela letovanje na Korčuli za deset dni. Vse te nagrade so bile krasne in potovanja tako izjemna, da se jih še danes z veseljem spominjam.« Dejstvo, da se ti sreča nasmehne, če le vztrajaš in sodeluješ v nagradnih igrah, te vleče naprej, ugotavlja Zdenka Dolžan, in pogovor zaključi z besedami: »Še bomo igrali.« Mi pa dodajamo: »In tudi brali dobre zgodbe v našem časopisu!«

Velika poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija

Od 30. junija do 24. julija podarjamo Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 EUR. Za sodelovanje izpolnite e-prijavnico: