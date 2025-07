Lepa gesta: Emili bo nagrado dala družini v stiski

»Kakšno lepo presenečenje, hvala!« kar ni mogla verjeti 45-letna Emili Bešić, ko smo jo po telefonu obvestili, da je bila izžrebana v okviru poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenije in da bo prejela Lidlovo nagradno kartico v vrednosti 200 evrov.

Ko smo kmalu po žrebanju obiskali na Jesenicah in ji izročili nagrado, nam je odločno povedala, da ga ne bo porabila sama za nakupe v Lidlu za njeno družino, ampak ga bo nekomu podarila. »Takoj ko ste mi sporočili veselo novico, sem se odločila. Poznam družino, za katero vem, da to čudovito nagrado potrebujejo bolj kot jaz,« je razložila mama dveh že odraslih otrok, s katerimi pa še vedno živijo skupaj. Zaupala nam je še, da tokrat ni bila prvič izžrebana. »Pred 20 leti sem v nagradni igri zadela klubsko mizico,« se je nasmejala.

Emili Bešić se je zelo razveselila. FOTO: Tina Horvat

Emili je zaposlena kot knjigovodja v jeseniškem podjetju, v prostem času pa jo s partnerjem rada z motorjem mahneta naokoli. »Sem navdušena motoristka, čeprav vozi moj partner, jaz samo sedim zadaj in uživam. Poleti gremo radi vsi skupaj, tudi otroka in naš kuža, po osvežitev v bližnja jezera, tudi v Avstrijo in Italijo. Kar precej jih je v naši bližini. Jesenice so sicer zelo prijetno mesto, včasih je veljalo kot bolj umazano in železarsko, zdaj pa ni več tako,« je povedala.

Nagradno kartico bo izročila ljudem, ki jo potrebujejo bolj kot ona, se je odločila. FOTO: Tina Horvat

Emili ni naročnica Slovenskih novic, jih pa redno prebira. »Saj mi je kar nerodno, a najprej vedno preberem črno kroniko, nato vse drugo. Rada tudi rešujem križanke in kakšen sudoku, na dopustu pa ne morem brez knjig,« pove in se še enkrat zahvali Lidlu in Slovenskim novicam za nagrado.

