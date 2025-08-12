Lažne fotografije, lažna mnenja, lažni linki: tako vas olupijo pri apartmajih

Koliko Poljakov je bilo doslej že ogoljufanih na Hrvaškem, da je moralo zdaj s posebnimi opozorili vmes poseči poljsko veleposlaništvo v Zagrebu? Slednje je namreč svoje državljane pred odhodom na dopust k našim južnim sosedom pozvalo, naj bodo pri rezervaciji namestitev še posebno previdni, začenši z opisi sob oziroma apartmajev na spletu: »Če se sliši predobro, da bi bilo resnično, preskočite oglas.« Pozorni naj bodo na fotografije nastanitev; če je že od daleč mogoče videti, da so delo profesionalnega fotografa, je dobro preveriti, ali gre dejansko za fotografije ponudnika namestitev. »Če se zdi sumljivo, uporabite Googlovo obratno iskanje fotografij.« Tako se lahko preveri, ali niso bile vzete s katere druge spletne strani, denimo modnega kataloga.

Če so fotografije nastanitev profesionalne, je dobro preveriti njihov izvor.

Prevaranti se lahko na spletu lažno predstavljajo, da so del znane platforme za rezervacijo namestitev. V takih primerih so lahko dopustniki zelo hitro žrtve t. i. phishing prevare; gre za krajo podatkov, ki storilcu omogočijo dostop do spletnih storitev v imenu uporabnika in v skrajnem primeru krajo njegovega denarja. Potrošniki bi morali vedno preveriti povezavo, prek katere vpisujejo osebne podatke, ter e-poštni naslov, s katerega prevarant pošilja sporočila. »Bodite pozorni na lažna mnenja pod oglasi,« še svetujejo na ambasadi. »Goljufi jih pogosto pišejo prek drugih profilov, da bi si izboljšali oceno. Preverite vir ocen, če se vam zdijo sumljive.«

Pozornost velja tudi pri plačilu. Če »lastnik« apartmaja prosi za plačilo mimo platforme za rezervacije, gre najverjetneje za prevaro. »Dobro premislite, preden rezervirate luksuzno stanovanje po neverjetno nizki ceni.« Dopustnike lahko zelo močno po žepu udarijo tudi dodatni stroški za domnevno škodo po odjavi iz apartmaja. »Zlonamerni lastnik lahko zahteva denar (če niste plačali pologa) za škodo, ki je niste povzročili. Priporočamo, da ob prihodu in odhodu posnamete fotografije ali naredite videoposnetke stanovanja.« Četudi so nasveti namenjeni Poljakom, pa pridejo prav tudi slovenskim turistom. In ne samo ob obisku Hrvaške, temveč tudi drugih turistično obleganih krajev po svetu.