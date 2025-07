Ladja povezuje tri države: do Malega Lošinja neposredno iz Trsta

Na Jadranu je letos prvič vzpostavljena redna ladijska linija, ki povezuje obalna mesta Slovenije, Italije in Hrvaške. Hitra potniška ladja Liberty Lines bo do prvega septembra plula med Piranom, Trstom, Rovinjem, Porečem in Malim Lošinjem. Na krov sprejme 200 potnikov, pluje pa s hitrostjo okoli 30 vozlov (55,6 km/h).

»Za turiste in slovenske potnike sta najbolj priljubljeni sredina povezava s Trstom in četrtkova z Rovinjem. Poleg teh je ob koncih tedna na voljo tudi povezava s Porečem in Rovinjem,« so nam odgovorili organizatorji iz koprske družbe Adriatic Fanatic. »Ob ponedeljkih in petkih je možno do Malega Lošinja pripluti neposredno iz Trsta. Za slovenske potnike organiziramo tudi prevoz do Trsta.«

200 potnikov sprejme na krov.

Cene vozovnic se razlikujejo glede na destinacijo in starost potnikov. Za vožnjo med Piranom in Trstom znaša enosmerna karta 9,50 evra, povratna pa 15 evrov. Za vožnjo med Piranom in Porečem je enosmerna karta 15,50 evra, povratna pa 24. Povezava med Piranom in Rovinjem je nekoliko dražja – enosmerna vozovnica stane 20,50, povratna pa 31 evrov. Do Malega Lošinja, kamor ladja vozi iz Trsta, je enosmerna vozovnica za odrasle 35,50 evra, povratna pa 54 evrov.

Prevoznik ponuja ugodnosti za otroke in mlade med 16. in 25. letom ter starejše nad 65 let – na voljo so namreč znižane vozovnice ter brezplačen prevoz za otroke do 6,99 leta starosti. Dodatna prtljaga znaša pet evrov, prevoz kolesa tri evre, en mali hišni ljubljenček do osem kilogramov potuje brezplačno, ostali pa po ceni šest evrov. Vozovnice so na voljo v TIC Piran na Tartinijevem trgu, za vkrcanje pa je potrebna osebna izkaznica ali potni list.