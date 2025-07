Kreslin pregnal dež in odprl festival

Četrti festival Poletje med vodami je v polnem razmahu: Občina Medvode, ki praznuje 6. julija, na rojstni dan Jakoba Aljaža, je letošnje zabavno dogajanje odprla z odličnim koncertom na prizorišču na tržnici, kjer so množico očarali Vlado Kreslin in Mali bogovi, na sotočju Sore in Save pa se obeta še veliko zanimivega dogajanja.

Sobotno popoldne je v središču Medvod minilo v znamenju druženja, kulinarike in iger: k prikolicam in stojnicam so vabili burgerji, vaflji, pice in pinse ter druge dobrote, ki so jih pripravljali tudi masterchefovci, med njimi Dan Prohart s sotekmovalci. Za plesne ritme je poskrbel DJ Headphone Brothers, najmlajši so se razveselili napihljivih igral in drugih zabavnih doživetij, kjer so se jim z veseljem pridružili tudi odrasli, denimo, pri jengi velikanki in košarkarski različici priljubljene družabne igre štiri v vrsto. Za pijačo so poskrbeli člani turistične, kulturne in športne zveze ter Kluba študentov, del dobička od prodane pijače pa je bil namenjen prostovoljcem, ki skozi vse leto skrbijo za živahni utrip medvoške skupnosti.

Poletje v Medvodah se bo nadaljevalo v glasbenih ritmih.

Z dežniki in brez

V večernih urah je obiskovalce za kratek čas zmotila ploha, a dežne kaplje niso ustavile glasbenega veterana Kreslina, ki je točno ob 21. uri pod oder, z dežniki in brez, pritegnil preštevilne oboževalce in ljubitelje odlične glasbe: brezplačni koncert je v slabih dveh urah postregel z večnimi uspešnicami in mimogrede odpihnil dežne oblake, zadovoljno občinstvo pa se je po nepozabnem nastopu zabavalo še dolgo v noč.

Dan pozneje je bil namenjen enemu najpomembnejših Slovencev, Medvoščanu in zavetniku občine, duhovniku, skladatelju, planincu in velikemu domoljubu: v Smledniku so na Urhovo nedeljo, na 180-letnico rojstva Jakoba Aljaža, pripravili slovesno mašo z nadškofom Stanislavom Zoretom. Poletje v Medvodah se bo nadaljevalo v glasbenih ritmih, med drugim 25. julija prihajajo Dan D, 22. avgusta Klapa Kampanel iz Zagreba in Klapa Mali grad iz Kamnika, 29. avgusta pa bo koncert ob taborniškem ognju na novem prizorišču ob Taborniški hiški v Preski, kjer bo gostovala zasedba Čedahuči. Festival bo 5. septembra zaokrožila skupina Elvis Jackson. Poletje med vodami bosta popestrili še filmski projekciji na prostem, Jurski svet: Preporod in animirani film Barabe 2.