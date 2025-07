Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper turistično najbolj živahen del leta tudi letos bogati z vrsto prireditev. Koprsko mestno jedro ima v skladu s strategijo od začetka januarja tudi mestno menedžerko, ki je vezni člen med ponudniki v mestu in občino. Zaživeli so različni projekti, uspešno so izpeljali več razpisov s skupnim ciljem – usmerjati obiskovalce v mestno središče, povečati obisk ključnih točk in spodbuditi utrip mesta po službenem času.

Prvi odzivi na sprejeto turistično strategijo so pozitivni. »Ključno vlogo pri uresničevanju strategije bosta imela občina in njen zavod, vendar bo uspeh močno odvisen od sodelovanja vseh vpletenih. Le s skupnim razumevanjem ciljev in prevzemanjem odgovornosti za uresničevanje bomo lahko razvijali turizem v smer, kot smo si jo skupaj zastavili,« je povedala podžupanja Mestne občine Koper Mateja Hrvatin Kozlovič.

Mesto je magnet za turiste.

»Koper letošnje poletje vabi s številnimi dogodki, ki bodo povezali glasbo, kulturo, kulinariko in druženje – od tradicionalnih festivalov do novih, svežih vsebin, namenjenih tako domačinom kot obiskovalcem. Naj posebej omenim letošnjo novost – ribiško vasico, ki bo od 1. julija do 17. avgusta na trgu pri nekdanji Pomorski upravi ponujala kulinarične dobrote in pester program dogajanja. Prešernov trg pa bo pet nedelj zapovrstjo, od 20. julija do 17. avgusta, postal prizorišče izbranih filmskih projekcij,« o pestrem dogajanju povzame direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Brec Loredan.

Ena od najbolj priljubljenih istrskih kulinaričnih prireditev Altroke Istra Gourmet Festival se vrača s štirimi datumi. Prva postojanka je bila 19. junija v Ospu, druga bo 24. julija v Kubedu, tretja 21. avgusta na Škofijah, zadnja pa na Markovcu 4. septembra. Kapodistriasov trg bo znova gostil glasbeni festival Poletje z biseri, ki ga bosta 9. julija odprla Vlado Kreslin in Marina Martensson, sledijo še trije koncerti, 23. julija, 6. avgusta in 20. avgusta.

Uspeh bo odvisen predvsem od sodelovanja vseh vpletenih.

Poleti bo še kup drugih prireditev: 11. julija prihaja Viva la pizza, Panin fest 25. julija, 12. julija pa bo za glasbeno poslastico na parkirišču pri koprskem stadionu nastopil velikan slovenske elektronske scene DJ Umek. V Taverni se bodo vsak ponedeljek v juliju in avgustu vrstili koncerti, v Koper se vrača tudi priljubljeni festival Jeff. Koper bo tudi športno prizorišče: 2. julija bo Obalatlon, od 3. do 7. julija bodo mesto napolnili mladi rokometaši Eurofesta, 5. in 6. septembra pa bo mestu znova svetovno prvenstvo v plezanju.

