Konec tedna na kolesu: Kako začeti s kolovratenjem (bikepackingom) po Sloveniji

Prav to je bistvo kolovratenja, sodobne oblike kolesarskega potovanja, ki združuje svobodo, avanturo in minimalizem.

Kolovratenje oziroma bikepacking je namenjeno tistim, ki si želijo pobegniti od vsakdana, a nimajo časa za večtedenska potovanja po svetu.

Dovolj je vikend in štiri torbice, v katere spakirate vse, kar potrebujete.

Oprema: štiri torbice, nič več

Prava čarovnija kolovratenja je v enostavnosti.

Vse, kar potrebujete, spravite v štiri majhne torbice:

pod sedežem (večja, nepremočljiva, za osnovno prtljago),

pod okvirjem (za dodatne kose),

na zgornji cevi (za telefon, dokumente, prigrizke),

na krmilu (za spalno vrečo ali lahke predmete).

Pomembno je, da torbice ne ovirajo pedaliranja in da kolo ostane lahko ter vodljivo, tudi ko se vzpenjate na klance ali spuščate po makadamu.

Kakšno kolo izbrati?

Najprimernejše je gravel kolo – udobno, hitro in pripravljeno na različne terene. Če se odpravljate na zahtevnejše poti z veliko klanci, pa je dobra izbira tudi gorsko kolo. Naj bo čim lažje, z udobnim sedežem in različnimi možnostmi prijema na krmilu.

Spanje in udobje

Pri kolovratenju velja zlato pravilo: pakirajte čim manj. Če ne želite spati v šotoru, so odlična izbira kolesarske postojanke, turistične kmetije ali sobe, kjer vas po napornem dnevu čaka udobna postelja. Tako bodo torbice lažje, vožnja pa bolj prijetna.

Kam na prvo avanturo?

Za začetek izberite krajši krog po Sloveniji. Od Ljubljane prek Brkinov na morje in čez Vršič nazaj? Popolna ideja za tridnevni oddih! Kolovratenje ni tekmovanje, temveč doživetje – svoboda, ko imaš vse, kar potrebuješ, na kolesu, in užitek v poti, ne le cilju.