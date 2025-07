Končno več kopalnih voda v Piranu

Prav neverjetno je, da naš turistični biser v opevani občini, o kateri se običajno zelo veliko govori v poletni sezoni, do zdaj ni imel uradno določenih vseh kopalnih območij. S sprejetjem sprememb uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda je obalno mesto končno pridobilo tudi te zaznamke. Pomembno uredbo so tako dopolnili in Piran končno uvrstili na seznam območij s kopalno vodo – tudi tam, kjer obiskovalci sicer radi plavajo od nekdaj.

Pomemben korak

Pomembno uredbo so torej dopolnili, med kopalna območja so se tako uvrstili Rt Punta, Fornače, območje pod Turistico, Rt Seča ter del območja Fiese. Kot poroča spletni portal regionalobala.si, na občini pravijo, da gre za pomemben korak naprej pri upravljanju prostora ob morju. Dodajajo, da ta območja ne pomenijo vzpostavitve naravnega kopališča v pravnoformalnem smislu, a da so dostopna vsem pod enakimi pogoji. Kot pravijo, to pomeni, da bodo lahko tako občani kot obiskovalci uživali na urejenih in nadzorovanih območjih.

Kakšne konkretne spremembe prinaša pridobitev statusa uradnih kopalnih voda na teh območjih za občane in obiskovalce, kako bo to vplivalo na kakovost infrastrukture (prhe, WC, dostopnost reševalne službe), še ni znano. Prav tako še ni jasno, ali bodo kopališča javna oziroma bodo podelili koncesijo zasebnemu upravljavcu, kot je to na primer v Portorožu. Bomo videli.