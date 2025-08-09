Kolpa – skriti biser slovenske riviere, kjer se poleti voda segreje do 30 °C

Ko se v poletnih mesecih kolone avtomobilov vijejo proti hrvaški in slovenski obali, marsikdo pozabi, da imamo tudi v notranjosti Slovenije naravne kotičke, kjer lahko uživamo v soncu, vodi in miru, brez gneče in dolge vožnje.

Ena izmed takih destinacij je reka Kolpa, ki jo mnogi imenujejo kar najdaljša slovenska riviera.

Deset kopališč in več kot 50 jezov za popoln poletni oddih

Kolpa je ena najtoplejših slovenskih rek, v vročih dneh se lahko segreje tudi do neverjetnih 30 °C.

Ob njenem toku je urejenih deset kopališč, večinoma ob kamnitih jezovih, ki jih je na reki več kot 50. Ti jezovi so nekoč poganjali mline, žage in kovačnice, danes pa ustvarjajo naravna kopališča in plaže.

Večji del Kolpe, ki na 113 kilometrih tvori naravno mejo med Slovenijo in Hrvaško, spada pod Krajinski park Kolpa, ustanovljen leta 1998.

V njem se nahaja sedem kopališč, večinoma med Starim trgom in Dragoši. Reka na svoji poti večkrat spremeni značaj, med Žuniči in Miliči se zareže v globok kanjon, nato pa se proti severovzhodu znova razširi in umiri svoj tok.

Raj za plavalce, veslače in ljubitelje narave

Počasni tok Kolpe je idealen za začetnike v raftingu in kanuizmu, hkrati pa ponuja tudi odseke, primerne za plavanje ali učenje plavanja.

Razgibano rečno dno in topla voda privabljata družine, pare in skupine prijateljev. Ob njenem toku je na voljo kar 11 kampov, ki nudijo neposreden stik z naravo.

Ob sončnih koncih tedna se Kolpa spremeni v živahno poletno promenado, kjer se domačini in turisti hladijo v prijetni vodi, piknikujejo na zelenih travnikih ali uživajo v rekreaciji na vodi. Ta konec tedna bo temperatura reke krepko več kot 20 °C – idealno za osvežitev in pobeg pred mestno vročino.