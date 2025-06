Kolesarska in pohodniška avantura z vonjem po morju

Medtem ko se množice borijo za prostor na plaži, se pravi raziskovalci obrnejo v drugo smer, navzgor, v hribe, med kamnite vasi, oljčne nasade in vinograde.

Kolesarjenje in pohodništvo po koprskem zaledju nista le rekreacija, ampak doživetje miru, narave in pristne lokalne kulture.

63 kilometrov čiste Istre

Koprsko podeželje je razgibana sestavljanka 104 vasi in naselij, ki ponujajo idealne pogoje za kolesarje vseh ravni, od sproščenih rekreativcev do strastnih gorskih raziskovalcev.

Skozi slikovite pokrajine vas vodijo tematske poti, speljane med griči, sredozemskimi gozdovi in razglednimi točkami, kjer je vsak ovinek razglednica.

Ena izmed najbolj priporočenih tur je 63-kilometrska kolesarska pentlja, ki se začne in konča v Rižani, kjer vas pričaka gostilna s kolesarskim duhom, za kavo na začetku in malico ob koncu. Trasa vas popelje čez Črni Kal, mimo Petrinj, v Črnotiče, Praproče, Podgorje in čez Zazid, ki velja za biser kraške Istre.

Marsovska pokrajina in vasice s karakterjem

Odseki poti med Podgorjem in vasjo Dane na Hrvaškem ponujajo nenavadne, skorajda »vesoljske« razglede, rdeča zemlja, razpršene vasi, tišina. Ne, zaman je trasa dobila vzdevek Krog čez Mars. A hkrati vas mimo pripelje skozi vasice z dušo, kot so Bezovica, Brest, Podpeč in Brežec pri Podgorju.

Vsaka ima svojo zgodbo, svojo cerkvico, svojo panoramo in skoraj v vsaki boste našli klop za počitek, izvir vode, ali pa prijaznega domačina, ki vam namigne, kam še zaviti.

V Hrastovljah. FOTO: Shuttestock

Pohodništvo: počasneje, a globlje

Za tiste, ki imate raje korak kot pedale, ponuja koprsko zaledje vrsto pohodniških poti, ki prepletajo naravo in kulturno dediščino. Hrastovlje, na primer, poleg slavne freske Mrtvaškega plesa v cerkvi sv. Trojice, nudi izjemno izhodišče za sprehod po valoviti pokrajini, kjer se istrska pokrajina razkriva počasi, a veličastno.

Na vsaki poti vas pričakajo klopce, razgledi, sonce, senca in tišina. Idealno za odklop in ponovno povezavo z naravo in s sabo.

Izberite svojo pot

Ne glede na to, ali ste na kolesu ali v pohodnih čevljih, koprsko zaledje ponuja:

označene poti (kolesarske in peš),

lokalne gostilne in vinske kleti,

manj turistične, a zato bolj pristne vasi,

razgibano naravo z morskim pridihom,

izzive in sprostitev v enem dnevu.

Zakaj koprsko podeželje?

Ker morje je za množice, podeželje pa za tiste, ki iščejo več, več prostora, več razgledov, več tišine in več sebe. Izlet po zaledju vas ne bo pustil ravnodušne in verjetno boste, tako kot mnogi, rekli: Tja se še vrnem. Pa ne enkrat.

Ste pripravljeni na svoj istrski krog čez Mars? Pripnite čelado ali zavežite vezalke – in pojdite!