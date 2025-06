Ko poletje kliče k vodi: odkrijte čar veslanja

Ko poletje pokaže svojo najbolj sončno plat, si telo zaželi gibanja, a ne nujno na vročem asfaltu. Zakaj ne bi letos tekaških copat zamenjali za veslo in čoln?

Veslanje v kajaku je lahko popolna poletna rekreacija: prijetno, osvežujoče in kar je najlepše, primerno za skoraj vsakogar.

Kajaki niso le za divje reke in adrenalinske navdušence. Obstajajo različni tipi, ki se prilagajajo vašim željam in okolju: od morskih kajakov za raziskovanje obal, kajakov za mirne jezerske vode, pa vse do tistih za divje reke. Vse, kar potrebujete, je nekaj osnovnih napotkov in poguma, da se usedete v čoln.

Če živite ob morju, je morski kajak naravna izbira, ta šport je še posebej priljubljen v toplih krajih, kjer rekreativci z vesli raziskujejo skrite zalive in obale.

Ob jezerih se lahko odločite za veslanje po mirni vodi, ki je idealno tudi za začetnike, starejše rekreativce ali tiste, ki si želijo nežnejšega vstopa v svet veslanja.

Celotno telo v gibanju, brez nepotrebnega trpljenja za sklepe

Kajak je odličen trening za celo telo. Čeprav morda na prvi pogled deluje, da gre zgolj za delo rok, pri veslanju močno sodelujejo tudi trup, ramena in celo noge. Veslanje na mirni vodi je ob tem prijazno do sklepov, saj ne povzroča sunkovitih gibov ali udarcev – v nasprotju s tekom, kjer trpijo predvsem kolena in hrbtenica.

Začetnikom priporočamo: najprej izposoja

Če ste popolni začetniki, naj vas ne premami takojšen nakup čolna. Najprej obiščite eno od izposojevalnic kajakov. Tam vam bodo pomagali izbrati pravi model, poleg tega pa vam bodo pogosto tudi pokazali osnovne tehnike veslanja, da boste v čolnu bolj samozavestni že ob prvem poskusu. Preizkusite več vrst, morda vas preseneti, kaj vam najbolj ustreza.

Divja voda? Zakaj pa ne!

Za tiste, ki živijo ob rekah, kot je Soča, je skoraj samoumevno, da se preizkusijo v kajaku na divji vodi. Res je, tega športa se je lažje lotiti v mlajših letih, ko je telo bolj prilagodljivo, mišice hitreje dojamejo gibe, glava pa še ni tako polna strahov. A tudi pri odraslih veslanje ni izključeno, le malo več potrpljenja in dobrega učitelja potrebujete. V Posočju jih ne manjka.

Prvi kilometri, več vrtenja kot veslanja

Resnici na ljubo: prvi dan v čolnu verjetno ne boste osvojili vseh tehnik in zaveslajev. Lahko se zgodi, da se boste bolj vrteli v krogu kot pluli naprej. A naj vas to ne odvrne, z vsakim preveslanim kilometrom bo užitek večji. In ko enkrat osvojite osnovne gibe, se odpre popolnoma nov svet narave, tišine in svobode.

V dvoje je lepše

Veslanje je še bolj zabavno v družbi. Povabite prijatelja, partnerja ali sodelavca. Lahko si celo izposodite dvosed kajak. Dobre družbe, nekaj smeha in malo tekmovalnega duha ne bo manjkalo – kar je prava formula za aktiven in sproščen poletni dan.

Zakaj torej veslati?

Manjša obremenitev sklepov kot pri teku

Aktivnost za vse generacije in stopnje znanja

Odlična vadba za celo telo

Neposreden stik z naravo in voda kot naravni klimatski sistem

Več miru, manj hrupa – prava digitalna razstrupljenost

Namesto da bi se poleti mučili z vročino in trdim asfaltom, si nadenite rešilni jopič, primite veslo in odkrijte čar veslanja. Telo vam bo hvaležno, um pa spočit kot še nikoli.

Naslednjič, ko boste razmišljali, kam na izlet, pomislite na kajak. Morda postane vaše novo poletno razvedrilo.