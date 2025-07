Kjer sobivata narava in prestiž

Udobno nameščeni ob naravnem bazenu pa srkamo hišni čaj. Herbal glamping resort privablja v svojo čisto posebno zgodbo. Izkušnja, ki gre dlje od klasičnega oddiha.

Gre za malone popoln pobeg za vse, ki iščejo sprostitev, mir in pristno povezanost z naravo. Skrito v neokrnjeni zeleni dolini, daleč od mestnega vrveža, vas pričaka butično glamping doživetje, v katerem so udobje, zasebnost in lokalna zeliščna dediščina združeni v drugačno izkušnjo.

Čudoviti svet zelišč. FOTO: Herbal glamping resort

Tu se življenje upočasni, vsak dih pa napolni telo in duha z novo energijo.

Kjer razkošje sreča tradicijo

Prostorne enote so zasnovane z mislijo na celostno dobro počutje gosta. Šotori imajo lastno kopalnico, razkošno posteljo, zasebno teraso in masažno kad pod zvezdami.

Naravni materiali, umirjeni barvni toni in zeliščni detajli ustvarjajo harmoničen am­bient, ki vabi k sprostitvi. Vsaka podrobnost je premišljeno izbrana, da poveže sodoben dizajn z naravnimi elementi in toplino domačnosti.

Šotori so zasnovani z mislijo na celostno dobro počutje gosta. FOTO: Herbal glamping resort

Izkušnja, ki gre dlje od klasičnega oddiha

Dnevi se začenjajo z zajtrkom iz svežih lokalnih sestavin in skrbno pripravljenimi zeliščnimi čaji. Gostje lahko dan preživijo ob naravnem bazenu, na sprehodih po zeliščnem vrtu ali na izletih z električnimi kolesi, ki omogočajo raziskovanje čudovite okolice. Na voljo so zeliščne savne, masaže, zeliščna lekarna in ustvarjalne delavnice, na katerih spoznajo moč in skrivnosti zelišč ter tradicionalnih receptur.

Sebastijan in Andrejka Kovačič z ekipo ustvarjata vrhunske jedi. FOTO: Herbal glamping resort

Poseben poudarek namenja Herbal Resort tudi kulinariki. Sebastijan in Andrejka Kovačič, priznana mojstra s številnimi priznanji (Michelin Plate, Gault&Millau, Fallstaff), s svojo ekipo ustvarjata vrhunske jedi, ki temeljijo na sezonskih, lokalno pridelanih sestavinah. Jedi so preproste, a domiselne, polne čistih okusov, ki spoštujejo tradicijo in naravo.

Obroke postrežejo na prostem ali v prijetnem skupnem prostoru, kjer se narava in gastronomija združita v več kot obed.

Prostor za posebne trenutke

Ste za vstop v čudoviti svet zelišč, za popotovanje od semena do končnih izdelkov? Na skrbno negovanem vrtu boste lahko odkrivali raznolikost zelišč ter uživali v zraku, polnem neverjetnih vonjav.

Naravna oaza miru. FOTO: Herbal glamping resort

Zeliščna delavnica bo poskrbela, da boste spoznali skrivnosti predelave v končne izdelke. Zaradi zasebnosti, diskretnosti in osebnega pristopa je Herbal glamping resort primeren tudi za manjše poslovne dogodke, delavnice.