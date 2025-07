Kjer narava pripoveduje svoje zgodbe

Le nekaj kilometrov iz Ljubljane, ob naselju Volčji Potok pri Radomljah, se razprostira eden najbolj priljubljenih parkov v Sloveniji – Arboretum Volčji Potok. Ustanovljen je bil leta 1952 kot študijsko središče ljubljanske agronomske fakultete, danes pa na 88 hektarjih ponuja edinstveno kombinacijo narave, kulture in sprostitve.

Park je dom več kot 2500 vrst dreves, petih jezer in 30 hektarjev gozdov z redkimi rastlinskimi združbami. Na 15 kilometrih urejenih poti se odpira čudovit svet cvetlic, dreves, umetnosti in doživetij. Na leto privabi kar 300.000 obiskovalcev, ki si tukaj poiščejo oddih, navdih ali prostor za družinska doživetja.

Možna je celo poroka pod krošnjami dreves

Arboretum skozi vse leto očara z barvitimi zasaditvami. Vsako leto posadijo okoli 100.000 enoletnic in več kot dva milijona čebulnic, ki od pomladi do jeseni krasijo park. Spomladi navdušujejo tulipani, poleti vrtnice, v hladnejših mesecih pa na obiskovalce čaka tisoče prazničnih lučk.

A ponuja še več: angleški in francoski vrt, divji sadovnjak, galerijo, kavarno in razgledni stolp s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe. Za otroke sta tu veliko igrišče in priljubljena vožnja z električnim vlakcem. Možna je celo poroka pod krošnjami dreves.

Pomemben del parka je tudi družbena vloga. Posebna Pot za spomin je namenjena osebam z demenco in njihovim bližnjim. Arboretum s številnimi razstavami – orhidej, kaktusov, metuljev – ter programi ohranja svojo vlogo kulturne in naravovarstvene ustanove. Z obnovo mokrišč in zasaditvijo novih dreves podpira trajnostni razvoj in spodbuja stik z naravo.