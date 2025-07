Kartica v roke prezadovoljni babici Darji

Kočevje • Tokratna nagrajenka poletne nagradne igre, v kateri vsak dan podarjamo Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 evrov, je Darja Lovšin iz Konca vasi pri Kočevju. Izjemno simpatična gospa dela kot računovodkinja v računovodskem servisu in je s svojim delom zadovoljna oziroma, še več, pravi: »Rada imam svoje delo, rada imam ljudi in rada hodim v službo.« Njeno delo so številke, razloži: »To pa je velika odgovornost, ko imaš v rokah denar nekoga drugega.« Res pa je tudi, zadovoljno doda, da se pri svojem delu zaradi številnih sprememb na njenem strokovnem področju vseskozi uči.

Poleg dela ima več hobijev. Ukvarja se z reševanjem križank, od septembra do konca aprila pa dvakrat na teden obiskuje skupinske telovadne vaje. Zdaj, ko teh ni, hodi na daljše sprehode po poteh okoli domače vasi. Rada se tudi razvaja, pa naj bo to s prijateljicami, s katerimi si dvakrat na leto privoščijo vikend paket klepeta in razvajanja, ali pa se sama odpravi na masažo h kolegici.

»Rada sem v naravi in rada imam ptičje petje,« še pravi nagrajenka, ki se zaveda, v kako lepem okolju biva na Kočevskem in kako veliko srečo ima, da živi na tem koščku sveta. »Včasih se zgodi, da sem že ob pol šestih v službi, in takrat odprem vsa okna, da se prostori prezračijo, naredim si čaj in uživam v jutranjem miru in ob poslušanju ptičjega petja. Mene to neverjetno sprošča.« Rada ima ljudi – njeno delo je seveda povezano tudi z ljudmi –, a vendar je enako pomembno, da ima svoj mir. Brez težav bi se lahko za teden dni odmaknila v samoto, bila brez telefona in sama s sabo.

Daleč od tega, da prijateljice ne bi bile pomembne. V njihovi družbi se lahko sprosti, pogovori, razmisli o čem, kar jo teži. »Tudi če so drugačne od mene – in seveda so drugačne, saj je vsaka samosvoja in posebna oseba,« pravi Darja, »se iz te različnosti lahko samo učim. Včasih morda ravno zaradi posebnega razmišljanja katere od njih drugače pogledam na določeno reč.« Ta raznolikost prijateljic pa je pomembna tudi zato, ker se z nekaterimi lahko pogovarja o resnih in pomembnih rečeh, z drugimi pa se da krasno zabavati.

A ko razmišlja o svojem življenju, je jasno, da je na prvem mestu družina, torej oba otroka, za katera je zadovoljna, da sta odrasla v odgovorni in delavni osebi. »Otroka mi pomenita največ,« pravi Darja. No, pred dobrim mesecem dni je vse to postavil na glavo prvi vnuk, ki so ga pričakovali dolga leta. Vse je izjemno razveselil, še posebno novopečeno babico, ki je nadvse zadovoljna z novo vlogo. »Zdaj ni nobenega dvoma: na prvem mestu je on, in to je ljubezen, ki se je preprosto ne da opisati z besedami,« razneženo pravi srečna Darja in pokaže fotografijo krasnega dojenčka.

