Kam na supanje v Sloveniji? Teh krajev enostavno ne smete zamuditi

Supanje je postalo ena najbolj priljubljenih poletnih aktivnosti v Sloveniji in ni čudno! Kjer je voda, je tudi sup.

Slovenija pa je prava vodna zakladnica.

Ne glede na to, ali ste začetnik, izkušen supar ali le radoveden raziskovalec narave, vas bo ta vodič popeljal po najlepših slovenskih kotičkih za supanje, od urbanih rek in mirnih jezer do razgibanega morja.

Kje supati? Od Ljubljanice do morja!

Slovenija ponuja obilico lokacij za uživanje na deski:

Ljubljanica – od Podpeči do mestnega središča, idealna za urbano supanje.

Drava – v okolici Maribora in Ptuja s čudovitimi razgledi.

Sava – priljubljena na Zbiljskem in Trbojskem jezeru.

Krka, Kolpa, Mura, Timava – mirni odseki rek ponujajo slikovito, sproščeno doživetje.

Blejsko, Bohinjsko, Velenjsko, Šmartinsko, Cerkniško jezero – klasične destinacije, primerne za začetnike in romantike.

Planšarsko jezero in Črnava v Preddvoru – letos prijazna tudi suparjem.

Jezero Klivnik in jezero Mola – skriti dragulji v Brkinih.

In seveda – slovenska morska obala, ki postaja stalnica poletnih sup podvigov!

Supanje po jezeru: mirno, varno, idealno za začetnike

Jezera so najbolj oblegana sup destinacija. Njihova mirna gladina in odsotnost močnih tokov ali valov so odlična izbira za začetnike.

A pozor, tudi tukaj velja biti previden:

Ne motite drugih plavalcev ali čolnov.

Vedno poznajte vstopno in izstopno točko.

Spremljajte vreme in veter – tudi na jezerih se razmere lahko hitro spremenijo.

Supanje po reki: dinamična avantura za izkušene

Reke so srce pravega supanja, pravijo izkušeni. A zahtevajo več pripravljenosti:

Reke so nepredvidljive – tokovi, brzice, nenadni ovinki.

Predhodna vadba na jezeru je skoraj obvezna.

Raziščite pot, določite začetek in konec poti.

Če vas preseneti tok, pokleknite ali se usedite – stabilnost je ključna.

Supanje na morju: romantično, a z varnostjo na prvem mestu

Mnogi se prvič srečajo s supom na morju in potem hitro ugotovijo, da ni tako enostavno:

Valovi, gliserji, kopalci, veliko dogajanja pomeni več tveganja. Supajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je morje najbolj mirno. Previdno izberite lokacijo in ves čas spremljajte vreme.

5 zlatih pravil varnega supanja

Ne glede na to, kje supate, teh pet zapovedi velja vedno:

Povejte, kam greste, prijateljem, družini ali lastniku nastanitve.

Preverite veter – moč, smer in napoved za čas vračanja.

Imejte telefon – v nepremočljivi torbici.

Spoštujte lokalna pravila – tudi narava jih ima.

Uporabljajte varnostno vrvico – vedno!

Supanje v Sloveniji je več kot le šport, je način, kako se povežemo z naravo in se obenem sprostimo. S pravilno opremo, nekaj znanja in spoštovanjem naravnih zakonitosti je lahko to vaše najbolj nepozabno poletje doslej.