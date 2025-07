Kako bazenska voda vpliva na kožo? Pojasnjuje dermatologinja

Zagotovo se je po namakanju v s klorom obogateni bazenski vodi tudi vam že porajalo vprašanje v smislu, kako ta vpliva na kožo in lase.

Dermatologinja in dermatološka kirurginja s klinike Cleveland Jennifer Lucas razlaga, da na različne načine in lahko povzroča tudi poškodbe.

»Klor je odličen za vaš bazen, saj ga razkužuje, kajne?« je za The Healthy by Reader’s Diges povedala Lucasova in dodala: »Klor zmanjšuje število bakterij v vodi in jo ohranja čisto ter neoporečno. Težava je v tem, da močno izsuši kožo in lase.«

FOTO: Sviatlana Barchan/Gettyimages

Kaj povzroča klor?

»A to ni njegova edina negativna posledica,« še opozarja dermatologinja in nadalje pojasnjuje, da lahko povzroči tudi kontaktni dermatitis. Po podatkih klinike Cleveland so najpogostejši simptomi tega:

potemnela, rdeča ali vijolična koža

oteklina

koža, podobna koprivnici

izbokline ali mehurčki

pekoč občutek

luščenje kože

srbenje

Če po kopanju v bazenu opazite izpuščaj, Lucasova opozarja: »Ne praskajte se! Poškodba kože lahko vodi v okužbo. Lahko uporabite mazila, ki so v lekarni na voljo brez recepta (posvetujte se s farmacevtom), če se stanje poslabša ali traja več dni, se obrnite na osebnega zdravnika.«

FOTO: Mykola Sosiukin/Gettyimages

Kako klor vpliva na lase, oči in nohte?

Klor lahko odstrani naravna olja z las, posledično ti postanejo suhi, lomljivi in brez sijaja. Prav tako draži oči in oslabi nohte.

Kako se zaščititi?

Za preprečevanje teh težav dermatologinja priporoča sledeče:

FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages