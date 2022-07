Kajina mačka jesta le Lidlove paštete

Na koncu vse ostane v družini. »Oči Igor me je lepo prosil, da prevzamem tole nagrado,« nam pove 25-letna Trebanjka Kaja Jerman. Oče Igor in mati Sonja sta jo mahnila na morje, hči pa je prevzela nagrado, največjo darilno kartico daleč naokoli. Podarjamo jo vsak dan v sodelovanju z Lidlom Slovenija, ki slavi 15 let.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite preko e-obrazca.

»Oče se je prijavil na nagradno igro. Ko je izvedel, da smo srečni dobitniki, sva se dogovorila, da 50 evrov pripade meni, preostalo pa njemu,« malce za šalo, malce zares pove Kaja, ki je prišla po nagrado. Bolje rečeno, smo jo kar pripeljali v kavarno Cukr, ki jo imajo že več let Jermanovi. Vodi jo mama Sonja, hči Kaja pa je tam že štiri leta redno zaposlena.

Naše nam paše V Lidlu Slovenija že vrsto let spodbujajo rast slovenskega gospodarstva, soustvarjajo lokalne kulinarične zgodbe in skrbijo, da kulinarična tradicija živi ter se razvija še naprej. Tudi zato v svojo ponudbo vedno znova dodajajo nove slovenske izdelke lokalne pridelave. Njihov izbor so poimenovali Naše nam paše: ta znamka združuje približno 95 prehranskih izdelkov, med katerimi je Lidl Slovenija še posebno ponosen na izvrsten izbor svežega mesa 100-% slovenskega izvora, odlično pripravljene domače mesne specialitete, pekovske izdelke, testenine in sladice.

Rada nakupuje v Lidlu

»Rada imam to delo, stranke so prijazne in prijetne, odprto imamo od 6. ure zjutraj do 21. ure zvečer,« nadaljuje Kaja, ki ji pomagata še dve sodelavki. Ko takole Kaja dela v kavarni, pogleduje na drug konec, kjer je trgovina Lidl, ki je v Trebnjem svojo poslovalnico odprl decembra 2019. »Rada nakupujem v Lidlu,« poudari Kaja, ki ima doma dve muci: Puho in Mia jima je ime.

Tudi za mačjo hrano bo.

»Obožujeta mačjo hrano, ki jo kupujem v Lidlu. Nobene nimata tako rada. Prej sem kupovala vse mogoče. Odkar kupujem mačje paštete v Lidlu, prisegata na te,« pojasni Kaja, kako si mačkona ližeta tačke, ko se Kaja vrne iz Lidla. »Nekajkrat na teden sem v Lidlu,« pove Kaja in doda, da je sicer za nakupovanje pri hiši odgovorna mama. Tudi v času dopustov, ko Kaje ni bilo doma. Bila je v Sukošanu pri Zadru, kjer imajo prikolico. Zdaj se je že vrnila v Trebnje, kjer so jo pričakali mačkona in delo. Pri hiši imajo tudi Slovenske novice. Te najprej pristanejo prav v rokah mame Sonje, potem pride na vrsto oče Igor, nazadnje jih dobi babi. »Smo zelo povezana družina,« poudari Kaja, ki ima še šest let starejšo sestro.