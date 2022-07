Jasna bo še pošiljala nagradne kupone

Poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenije ustvarja mnogo zanimivih zgodbe. In nova prihaja z Goričkega, kjer v lepem domu, na hribčku, tik od občinskem središču najbolj severne slovenske občine Šalovci z mamo Ireno, sinom Martinom, snaho Patricijo in 15-mesečnim vnukom Anelom živi Murina upokojenka Jasna Kerec.

Jasni se je drugič v življenju nasmehnila sreča v nagradnih igrah. FOTO: Oste Bakal

Povedala nam je, da je že obupala nad pošiljanjem nagradnih kupončkov, saj dobitkov ni bilo. »Tudi v Slovenskih novicah nisem zasledila, da bi nagrado dobil kdo iz Prekmurja. Kot da bi nas tam v Ljubljani pozabili in odpisali. In dejansko sem kakšno uro pred vašim klicem snahi rekla, da ne bom več pošiljala kupončkov. Škoda kuverte in znamke, sem dejala. Nato pa je prišel vaš klic z veselo novico. Dejansko sem pomislila, da gre za kakšno potegavščino, a se je k sreči izkazalo, da sem res dobila nagrado. Hvala vam, povem pa še, da sem zdaj preklicala svojo odločitev, da ne bom več pošiljala nagradnih kupončkov. Spet sem zraven,« z nasmehom pove naša sogovornica.

Slovenske novice, kot pravi, imajo naročene že vrsto let, vsi družinski člani pa jih temeljito prebirajo. Prva v vrsti je najstarejša v družini, mama Irena. »Veliko zanimivih zgodb je v Novicah in jih rada prebiram. Seveda časopisa ne odvržem, temveč pustim, saj ga radi prebirajo tudi drugi, včasih za par dni skupaj, a vseeno vidim, da naši družini ta časopis veliko pomeni, še zlasti zgodbe o malih ljudeh,« nam pove Irena, ki jesen življenja preživlja s svojimi najdražjimi.

In prav vsi bodo zdaj dobili vsaj majhno pozornost, ki jo bo Jasna kupila z Lidlovo darilno kartico. »Seveda tudi nasploh rada kupujem v Lidlu in zdaj bom lahko več nakupov plačala kar z nagradno kartico. Ta nam je vsekakor dobrodošlo, saj v današnjem času, ko gredo cene v nebo, vsak evro prav pride, torej tudi vaša lepa nagrada, ki je zame druga najvišja,« pove Jasna in razkrije, da je nekoč zadela turistično potovanje, ki so ga koristili mlajši člani družine.