Iz mivke in vode nastajajo umetnine

Na Rajski plaži v Loparju na hrvaškem otoku Rab so v torek uradno odprli 14. festival peščenih skulptur. Potekal bo do petka, 4. julija, ko bodo razglasili zmagovalca.

Na letošnjem festivalu kiparstva bodo domači in mednarodni umetniki štiri dni ustvarjali skulpture iz zlato rumenega peska na temo Peščeni svet. Programski del festivala je sestavljen iz dveh delov – tekmovanja za izdelavo najlepše peščene skulpture in tekmovanja za najboljšo fotografijo peščene skulpture. Hrvaški in mednarodni umetniki za izdelavo skulptur uporabljajo le pesek in vodo, zaradi česar je celoten dogodek še bolj impresiven, piše reški Novi list.

Lopar je kraj edinstvenih peščenih plaž. FOTOgrafiji: Turistička Zajednica Općine Lopar

Lopar je kraj edinstvenih peščenih plaž, s tem nenavadnim festivalom pa želijo še bolj promovirati tamkajšnjo lepoto in specifičnost, hkrati pa podpreti mlade umetnike in različne oblike sodobnega umetniškega izražanja. Obiskovalci bodo lahko delo kiparjev spremljali do konca tedna, izbirali bodo tudi najboljšo fotografijo z motivom loparskega peska.

Letošnje skulpture so navdihnjene z morskimi in fantastičnimi motivi, obiskovalci pa bodo imeli priložnost spremljati nastajanje del z naslovi: Koktajli in gradele, Hobotnica, Venera na rajski plaži, Modri ​​angel in Tritonova banda.

Po festivalu se pesek z loparske plaže vrne v prvotno stanje, skulpture pa ostanejo zabeležene na senzacionalnih fotografijah kot trajni spomin na ta edinstveni dogodek.