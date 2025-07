Idealna hrana za na pot

Poleti so ceste polne avtomobilov in zaradi prometnih zastojev ter vročine se lahko pot do cilja precej podaljša.

Zato je pomembno, da se pametno založite s hrano, ki vas bo osvežila, okrepčala in kar je najpomembnejše, se ne bo hitro pokvarila.

Pozabite na težke sendviče in čokoladice, ki se stopijo že v prvi minuti vožnje. Namesto tega izberite lahke, osvežilne in priročne prigrizke, ki ne obremenjujejo želodca.

Tukaj je nekaj najboljših izbir:

Obstojno sveže sadje

Jabolka, nektarine in grozdje so odporni na vročino in kot nalašč za potovanje.

FOTO: Kristen Prahl/Gettyimages

Suho sadje in oreščki

Odličen vir energije brez bojazni, da bi se pokvarili.

Mini paradižniki in kumare

Popolni prigrizki, polni vode in prijetno osvežilni.

Grški jogurt

Če imate prenosni hladilnik, je primeren za krajše poti.

FOTO: Gettymages

Polnozrnate tortilje s humusom

Če jih pojeste v prvih nekaj urah, jih ni treba shranjevati na hladnem.

Riževi krekerji, grisini ali koruzni kokice

Lahki, hrustljavi in prijazni do želodca.

Sir v manjših pakiranjih

Izven hladilnika zdrži tudi nekaj ur.

Trdo kuhana jajca

Enostavna in nasitna izbira, hranite jih v hladilni torbi in zaužijte čim prej.

FOTO: Gettyimages

Voda, voda, voda!

Najbolje ohlajena, a tudi sobne temperature dobro hidrira in preprečuje utrujenost.

Blagi zeliščni čaji (ohlajeni)

Kamilica ali meta pomirita želodec in zmanjšata napetost med vožnjo.

FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages

Z nekaj premišljenimi odločitvami poskrbite za lažjo in prijetnejšo pot, brez težkega želodca in nepotrebnega stresa, priporoča Zadovoljna.hr.