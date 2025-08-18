Hrvaško morje menjajo za poljsko

Opozorila hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića glede cenovne konkurenčnosti hrvaškega turizma so se izkazala za upravičena. Podatki hrvaškega eVisitorja so nazadnje razkrili, da je našo južno sosedo prejšnji mesec obiskalo za dva odstotka manj turistov kot julija lani, število prenočitev pa da je bilo manjše za odstotek.

Na manjši obisk ne vplivajo samo podražitve: kdor je letos letoval na Hrvaškem, ta ve, da so mesta (večinoma gre za razvpite turistične bisere), kjer so cene res zasoljene, da pa je tudi polno kotičkov, kjer so povsem razumne, normalne. Marsikdo, med njimi so tudi češki turisti, se za drug(ačn)e destinacije odloča tudi zaradi vremena.

Za Čehe je bila v zadnjem stoletju prva poletna izbira domala nenehno – hrvaško morje. Kot vse kaže, pa se je njihov trend zdaj obrnil na sever, v sosednjo Poljsko. Lani so Čehi na Poljskem opravili že 410 tisoč prenočitev, medtem pa letošnje številke kažejo celo na to, da bi jih lahko dosegli še enkrat več, več kot 800 tisoč pa je že tista številka, kot je poročal tudi nemški medij Deutsche Welle, ki kaže na to, da hrvaško morje ni več prva izbira Čehov, pač pa da je zdaj poljsko.

Na novo realnost so se prilagodile tudi češke železnice: njihovih rednih linij v Split ni več; vlak iz Prage zdaj kar štirikrat na dan vozi za Gdynio, Sopot, Gdansk ...

Za takšen zasuk Deutsche Welle izpostavlja – podnebne spremembe. Prav zaradi prijaznejšega vremena naj bi se vse več Čehinj in Čehov odločalo za dopust na Baltiku. »Hočejo uživati v miru in brez tropskih temperatur.«

Je pa prisotna ena težava, na katero se bodo nekateri tudi na Češkem le stežka privadili: temperatura poljskega morja pogosto ne doseže niti 20 stopinj Celzija. Za tiste, ki so vajeni vročine, tople vode in sončenja, bo Poljska zato težko postala nova Hrvaška.

Po podatkih eVisitorja so na Hrvaškem prejšnji mesec dosegli še vedno 4,6 milijona prihodov in 29,22 milijona prenočitev. Ne le Čehov in Nemcev, med tujimi gosti je bilo manj tudi Slovencev. Pa čeprav je po podatkih slovenskega statističnega urada Hrvaška še vedno naša najbolj priljubljena destinacija.