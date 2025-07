Dva poletna obraza ananasa

Ananas je eden tistih sadežev, ki v vročih polenih dneh prinaša pravo osvežitev in z vsakim ugrizom popelje v eksotične kraje.

A ne samo, da je okusen, ostaja tudi veliko načinov, kako z njim popestriti poletne jedilnike, piše miss gastro.

Tu sta dva: prvi je vroč ananas z žara, drugi pa ustvarjen za poletno osvežitev in prihaja iz zamrzovalnika.

FOTO: Regreto/Shutterstock

Pečen ananas

Najenostavnejši način priprave ananasa na žaru poteka v dveh korakih: mariniranje in peka.

Njegove olupljene rezine najprej marinirajte v mešanici stopljenega masla, kakršne koli dobre pekoče omake, popra in soli, nato jih položite na vroč, rahlo naoljeni žar.

Isti postopek velja, če ga pripravljate doma v ponvi. Dovolj je, da ga z vsake strani pečete dve do tri minute.

Tako pripravljen sadež je odličen dodatek sladoledu, sendvičem ali mesu z žara.

FOTO: Picalotta/Gettyimages

V sladki različici lahko pečen ananas postrežete s čokolado ali pa prelitega z omako iz cimeta in masla.

Za omako potrebujete rjavi sladkor, stopljeno maslo in čajno žličko cimeta. Vse skupaj dobro premešajte in dajte v mikrovalovno pečico za pol minute, da se sestavine povežejo.

S to mešanico premažite ananas in ga pecite na žaru. Preprosta in zelo okusna poletna sladica je pripravljena v manj kot 15 minutah.

Zamrznjen ananas

Ananas narežite na kolute, nabodite na palčke in rezine čez noč položite v zamrzovalnik.

Zamrznjenega pomočite v stopljeno čokolado, za še boljši okus preliv posujte s ščepcem kokosove moke, mletimi lešniki, narezanimi mandlji ...

Hitro, enostavno in okusno, obljublja instagram profil bos.kitchen.