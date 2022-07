Družini bo nagrajenka Darinka olajšala odhod na dopust (FOTO)

Darinka Svetina iz Hrpelj je dolgoletna naročnica Slovenskih novic. Časnik prebere od začetka do konca, posebej pohvali tudi prilogi Ona in Delo in dom. V pogovoru z našo sogovornico zaznamo, da je na tekočem, da so ji teme, o katerih pišemo v časniku, dobro znane.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite preko e-obrazca.

Zadnja tri leta je upokojena in ima bržkone več časa za branje in reševanje križank. Ko je zagledala vabilo k nagradni igri našega časnika in Lidla, je v roke vzela pisalo, izpolnila kupon in ga poslala s pošto.

»Vsak dan sem izpolnila kupon,« nam pove bralka, a kljub temu nagrade ni pričakovala. Lansko poletje je preizkusila svojo srečo v naši nagradni igri, s pomočjo katere smo razveselili izžrebanke in izžrebance z osvežilnimi pijačami, bonom za mesarja, kakovostnim nahrbtnikom ter drugimi uporabnimi nagradami, a ni bila izžrebana. »Včasih sem dobila kakšno simbolično nagrado za rešeno križanko, nikoli pa toliko vredne,« v smehu pove Darinka.

Lidl je zagotovo dobil novo stranko, kupovala bo v najbližjem v Sežani. »Vem, da ima Lidl kakovostno sadje in zelenjavo, druge izdelke pa bom lahko preizkusila v naslednjih dneh.«

Darinka Svetina kljub penziji rada zaviha rokave in poprime za delo.

Prisega na domačo, neobdelano hrano, nekaj je je pridelala tudi sama. Del denarja z vrednostne kartice za 150 evrov bo šel za mlajše člane družine, nam pove. Njeni se namreč odpravljajo na morje k južnim sosedom, hrano in pijačo iz Lidla pa bodo nesli kar s seboj. Sama je rada doma, a še raje dela.

Štirideset let je bila samo v administraciji oziroma v računovodstvu Slovenskih železnic, zdaj rada pomaga, kjer je treba zavihati rokave. 62-letna Darinka ima dva sina in vnuka ter veliko drugih malih radosti, ki ji zapolnijo čas.

»Jamranja ne maram preveč, zadovoljna sem s tem, kar imam, in tudi za nagrado, ki ste mi jo prinesli, sem zelo hvaležna,« pove prisrčna Hrpeljčanka, ki je tjakaj prišla leta 1989 iz rodne Vremske doline. Morda pa se bo v domače kraje nekoč vrnila. Slovenske novice bo brala še naprej, pa tudi še spremljala naše nagradne igre. Izkazalo se je namreč, da je z informacijami res na tekočem, pa tudi tako lepe nagrade ne dobiš velikokrat.