Družina Pliberšek nadaljuje srčno zgodbo Francija – dobrodelnost v čast očetu

Družina Pliberšek kljub veliki izgubi, ki jih je doletela novembra lani, ko so se poslovili od očeta, moža in vodilne sile podjetja Mik Celje Francija Pliberška, nadaljuje njegovo srčno poslanstvo. Bil je eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov, ki je z vizijo in toplino zaznamoval številne življenjske zgodbe.

Po njegovi smrti je vodenje podjetja prevzela žena Adrijana Pliberšek Jeram, ob njej pa kot dragocena opora in motor nadaljevanja dobrodelne ter podjetniške zgodbe stojijo sinova Alen in Timon, ki ga v sredo na Debelem rtiču zaradi delovnih obveznosti ni bilo, ter hči Naja. Ob jubilejni, že 20. Mikovi karavani so tudi letos omogočili čarobne poletne počitnice kar 190 otrokom – 100 več kot lani.

Otroci so se družini Pliberšek zahvalili z ličnim darilom.

Na Debelem rtiču se je spet razlegal smeh.

Potrebujejo brezskrbnost

Z vsakim nasmehom in zgodbo, ki ju podarijo otrokom, dokazujejo, da srčna dejanja ne izginejo, temveč živijo naprej. V dveh desetletjih so osrečili 2500 otrok iz vseh slovenskih regij. Niso darovali le denarja, temveč so zagotovili tudi vzgojitelje, letos jih za otroke skrbi 17, in program.

Plemenita tradicija se nadaljuje.

Mnogi so pokazali tudi pevsko nadarjenost.

»Mnogo jih je bilo prvič na morju. Prvič so občutili pesek pod nogami, skakali v morsko vodo, prvič so zaspali zunaj objema staršev, v objemu naših vzgojiteljev. V tistih trenutkih smo dosegli cilj, da Mikova karavana ni le simbol dobrote, ampak uresničena želja, uresničene sanje,« je dejal dolgoletni vodja karavane Milan Ninić. Prinaša mnogo več kot samo letovanje, izlete in darila. Prinaša spomine, ki vsem vam in nam ostanejo za vedno.« Ob tem se je zahvalil družini Pliberšek in podjetju. »Če smo v 20 letih razveselili samo enega otroka, ki se je počutil vidnega, sprejetega, varnega, potem smo storili zelo veliko,« je sklenil.

Mag. Lilijana Kozlovič je tudi druge pozvala, naj odprejo srce.

Otrokom so znova pričarali nepozabne počitnice.

»Dvajset let zgodb, objemov, sončnih dni in otroškega smeha. Otroci so tkali mozaik morskih počitnic, vsak s svojo edinstveno izkušnjo, ki se je globoko dotaknila tudi nas,« je prijatelje karavane pozdravila Adrijana Pliberšek Jeram. »Ko danes pogledam okoli sebe in ujamem obraze otrok, si rečem, prav to je tisto, kar nas žene, da delamo in vztrajamo. Vi, dragi otroci, vaša energija, radovednost, iskrenost in toplina dajete Mikovi karavani dušo,« se je zahvalila vsem, posebno otrokom, in jim zaželela najlepše počitnice.

Srečen in nagajiv teden v zdravilišču jim privošči tudi predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Ana Žerjal, Alen Pliberšek pa nam je povedal, da otroci potrebujejo predvsem brezskrbnost in naloga odraslih je, da jim to omogočijo. »Ko pridejo otroci in te objamejo, samo zato, ker te imajo radi, je to posebna vez s projektom,« je dodala Naja Pliberšek, hvaležna, da lahko pomaga.

Dobro za družbo

Vodja Zdravilišča RKS Debeli rtič mag. Lilijana Kozlovič je za Slovenske novice poudarila najpomembnejši okoliščini dobrodelne zgodbe. Prvi je rezultat, ki ga doseže karavana. »Otroci, ki jih danes vidimo tukaj, izžarevajo radost in zadovoljstvo. Počutijo se varne in sprejete, imajo možnost doživeti nekaj, česar sicer ne bi doživeli. Izjemnega pomena pa je tudi to, da obstajajo podjetja, kot je Mik, da delijo sredstva in omogočajo otrokom nepozabne trenutke, prijateljstva se povežejo med njimi, s tem pa dokazujejo, da niso samo zato, da proizvajajo izdelke, ampak delajo dobro za našo družbo.«

Navdušili so jih tudi rokometaši RK Celje.

Vsako leto razveselijo številne otroke.

Druga podjetja je povabila, naj si to vzamejo za zgled in prepoznajo pomen trajnostnega razvoja, ki ima prav pri otrocih ključno vlogo pri ustvarjanju boljše prihodnosti. Politike pa nekdanja ministrica za pravosodje ne pogreša.

Otroke so razveselili tudi Dejan Dogaja s skupino, kartice, ki jih je zanje podpisal nogometaš Benjamin Šeško, ter slastna torta. »Najbolj se veselim nogometa in plavanja in odbojke,« je povedal deček iz Celja. »Meni pa so zelo všeč delavnice,« je dodala njegova prijateljica. »Najlepše je preživljati čas s prijatelji, plavati in se smejati,« pa nam je zaupal otrok, ki je bil na morju prvič v življenju.