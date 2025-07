Dež pokvaril poletje, a muzeji in bazeni pokajo po šivih

Za nekatere turistične delavce v avstrijski zvezni deželi Tirolska, ki leži v zahodnem delu naše severne sosede, druga polovica julija, kar se tiče vremena, ni bila obetavna. Številne dejavnosti na prostem so bile zaradi dežja in temperatur, ki so bile nižje od pričakovanih za sredino poletja, okrnjene ali pa so odpadle. Nižji obisk še danes med drugim beležijo upravljavci zunanjih bazenov. Po drugi strani pa si, kot je poročal ORF, manejo roke v lokalnih muzejih in zaprtih bazenih. Ti so zdaj postali tako priljubljeni, da so že prezasedeni. »V bazenu lahko sprejmemo okoli 400 ljudi. Ob dnevih, ko dežuje, pa nas obišče dvakrat več ljudi. Tako beležimo od 800 do 1000 vstopov,« so pojasnili pri upravljavcu bazenov v glavnem tirolskem mestu Innsbruck. To seveda pomeni, da morajo obiskovalci čakati na blagajni, dokler se ne izpraznijo mesta, saj zanje ni dovolj garderobnih omaric.

Več obiskovalcev beležijo tudi v rudniku srebra Schwaz.

Povečan obisk v zadnjih dneh beležijo tudi v innsbruškem znanstvenem muzeju Audioversum. Na njihovi spletni strani piše, da gre za interaktivni muzej, posvečen sluhu. Ter da »kot znanstveni center združuje medicino, tehnologijo, izobraževanje in umetnost v edinstveno akustično izkušnjo v Evropi«. »Slabo vreme zelo pozitivno vpliva na Audioversum. Od začetka počitnic smo imeli 5050 obiskovalcev, kar je izjemna številka,« je povedala direktorica muzeja Julia Sparber-Ablinger. Za primerjavo. V enakem obdobju lani so zabeležili nekaj manj kot 2950 ljudi.

V muzeju srebra so to sezono več kot zadovoljni z obiskom. FOTO: Silberbergwerk Schwaz/fb

Več obiskovalcev ob deževnih dnevih je tudi v rudniku srebra Schwaz. »V lepem vremenu imamo morda 300 ali 400 ljudi na dan, v slabem pa več kot 1000, kar se že približuje 1500 ali 1600,« je za ORF povedal Manfred Putz iz oddelka za trženje muzeja. K sreči, kot dodaja, to ne vpliva na samo izkušnjo pri sprehodu skozi muzej, saj da zelo dobro obvladujejo tako veliko obiskovalcev.