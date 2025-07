Darilo za rojstni dan: Andreja Košti kar ni mogla verjeti, da se ji je nasmehnila sreča

»Kje ste mene našli, pa saj to ni res,« je bila nejeverna nagrajenka, ko smo ji želeli vročiti bon v vrednosti 200 evrov nagradne poletne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenija.

Že dan prej je od sreče huronsko zavpila v telefon, ko smo ji sporočili, da je srečna izžrebanka. »Bodite previdni, navigacija vas bo peljala mimo naše hiše,« je še zabičala.

A se je navigacija izkazala, naslov Andreje Košti smo našli v prvem poskusu. S partnerjem Davorinom sta se le spogledovala, ko smo iz avtomobila potegnili nagrado, velik simbolični bon, da ji ga izročimo.

»Nisem verjela, ko ste me včeraj poklicali. Rada berem Novice, sem redna naročnica. No, če sem iskrena, je uradno naročnik Davorin, plačnica pa sem jaz,« nas je v senci na vrtu nasmejala Andreja. V Lidlu je redna stranka, vsaj enkrat na teden tam opravi večji nakup.

»Pri obeh vedno najdem kaj zanimivega, tako v Novicah kot v Lidlu. Prav ničesar ne pogrešam pri vas, rada vas berem,« je še rekla Andreja. V glavi že ima izdelke, ki jih bo vzela s trgovinskih polic po zaslugi nagrade, ki jo v sodelovanju z njenim najljubšim časopisom podarja Lidl.

Plastenke za prve posredovalce

Nevladna organizacija Društvo prvih posredovalcev ob podpori Lidla Slovenija izvaja akcijo Plastenke za prve posredovalce, v okviru katere zbirajo odpadne plastenke za nakup opreme za prvo pomoč, obenem pa prispevajo k zmanjševanju onesnaževanja okolja in širjenju recikliranja embalaže. Akcija bo v treh izbranih Lidlovih trgovinah – v Ljubljani na Toplarniški ulici, v Mariboru na Titovi cesti in v Kranju na Šucevi ulici – potekala vse do 30. septembra. Naprave sprejemajo vse plastenke pijač ne glede na to, ali so bile kupljene v Lidlu ali v kateri koli drugi trgovini. Zbirajo izključno prazne plastenke s prostornino od 50 ml do 3 litrov, ki ne smejo biti poškodovane (stisnjene) ter imajo vidno črtno kodo.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.