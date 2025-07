Daleč stran od ponorelega sveta lahko obiščete eno najlepših peščenih plaž Jadrana

Ko z ladjo, katamaranom ali jadrnico pluješ z Lošinja proti jugovzhodu in se v daljavi med soncem in morjem izriše značilen otoški obris, se že počutiš kot v pravljici.

Bliža se namreč eden od najbolj nenavadnih otokov na Hrvaškem, edini peščeni in najbolj ameriški otok v Jadranu, s trstičjem in vinsko trto porasel Susak, ki slovi po čudovitem morju, posebni govorici – susaščini – in značilni barviti narodni noši z več plastmi kratkih krilc, ki so jo domačinke nosile že desetletja, preden so v modo prišla prava mini krila.

Edino dovoljeno motorno prevozno sredstvo je traktor.

Ni ne avtomobilov in ne hotelov

Poleg tega na otoku ni ne avtomobilov in ne hotelov, turistična skupnost Susak pa goste vabi s sloganom: Daleč od ponorelega sveta, to je vaš sanjski otok – Susak! Otok so naselili že stari Rimljani, a je po drugi svetovni vojni zaradi agrarne reforme doživel pravi eksodus. Izselila se je namreč večina, več kot 2000 otočanov, v glavnem v Ameriko. Danes na otoku živi le še 60 do 100 domačinov, vendar se jim poleti pridružijo številni potomci izseljencev, zato je po otoku povsem običajno, da se poleg susaške govorice povsod in ves čas sliši veliko ameriške angleščine.

Poleti je največji vrvež seveda ob osrednji mestni plaži v zalivu Spjaža, ki je raj za ljubitelje peščenih kopališč, posebno doživetje pa je sprehod iz vasi do sosednjega zaliva Bok, kjer je ena od zagotovo najlepših peščenih plaž Jadrana. Nedavno so do tja uredili novo tlakovano pot, domačini pa organizirajo tudi prevoz s taksi ladjicami.