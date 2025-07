Pozor, če se želite ohladiti, ne počnite tega!

Zunanje temperature so se res malce spustile, a poletje je še dolgo in zagotovo se bomo še umikali pred vročino ter iskali osvežitev.

Vendar nekatere metode ohlajanja, ki se na prvi pogled zdijo odlične, niso najboljša izbira. Še več: lahko imajo nasproten učinek in celo škodujejo zdravju.

Pet najpogostejših napak pri ohlajanju niza zadovoljna.hr.

Prhanje z mrzlo vodo

Čeprav mnogi menijo, da je hladen tuš najboljši način za hitro ohladitev, lahko mrzla voda povzroči šok za telo, skrči krvne žile in celo poviša notranjo temperaturo telesa, kar pomeni, da nam je na koncu še bolj vroče.

Rešitev: Namesto z ledeno se prhajte z mlačno vodo. Tako se bo telo ohlajalo postopoma, brez nenadnega šoka in dodatnega znojenja.

FOTO: Yakobchuk Olena/Gettyimages

Pitje ledenih pijač

Res so osvežilne, a lahko povzročijo želodčne krče, toplotni šok v prebavilih in včasih tudi glavobol (tako imenovani brain freeze).

In še: ko zaužijemo zelo hladno pijačo, telo začne ustvarjati več toplote, da bi ponovno vzpostavilo notranje ravnovesje, posledično se dejansko dodatno segreje.

Rešitev: Namesto ledenih pijač izberite rahlo ohlajene napitke in se rehidrirajte brez dodatnega napora za telo.

Pretirana uporaba klimatskih naprav

Ko iz zelo vročega okolja vstopimo v prostor s klimatsko napravo, nastavljeno na nizko temperaturo, lahko doživimo temperaturni šok, pride do izsušitve dihalnih poti, poviša se verjetnost za prehlad.

Rešitev: Razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ne sme presegati sedmih stopinj Celzija. Poleg klimatske naprave uporabljate tudi ventilatorje in zjutraj ter zvečer dobro prezračite prostore.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Nošenje sintetičnih oblačil

Sintetična oblačila zadržujejo toploto in vlago, kar otežuje hlajenje in povečuje tveganje za izpuščaje ali draženje kože.

Rešitev: Poleti nosite lahka, zračna oblačila iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. Priporočljivejše od temnejših so svetle barve.

Preskakovanje obrokov ali uživanje težke hrane

Poletna vročina čez dan vzame tek, preskakovanje obrokov zato ni redko, večerja pa je velikokrat sestavljena iz hitre, mastne hrane, ki dodatno obremeni telo in ga segreva.

Rešitev: Poleti dajte prednost lažjim obrokom, bogatim z vodo, jejte sadje, zelenjavo, solate … S tem boste telesu pomagali pri hidraciji in ohlajanju.

Nezadostna hidracija (ali le pitje vode)

V obdobju visokih temperatur je ključno piti dovolj tekočine, vendar voda včasih, predvsem pri športnikih in drugih, ki so izpostavljeni težkim fizičnim naporom, ni dovolj, saj s potenjem izgubljajo pomembne elektrolite.

FOTO: M-gucci/Gettyimages

Rešitev: Fizično aktivne osebe naj uživajo tudi napitke z elektroliti, vsem pa se priporoča hrana z visoko vsebnostjo vode, kot so lubenica, kumare in breskve, saj pomagajo do primerne hidracije.