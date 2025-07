Časopis in nagrada za več generacij

Radmila Lukič in njen mož Igor iz Zgornjih Škofij sta bila presenečena nad lepo nagrado. Toliko bolj, ker sta bila prepričana, da jima sreča ni naklonjena.

»Saj ne bom nič dobil,« je mož dejal ženi. »Zato sem kupon izpolnila jaz,« pravi sogovornica, ki tudi sama ni verjela, da bo kaj sreče. Ob našem klicu, da je nagrada 200 evrov na Lidlovi darilni kartici njena, je mislila, da se nekdo heca. »Ravno smo reševali križanke v Slovenskih novicah, ko ste nas poklicali, mislila sem, da je potegavščina. Veste, nismo navajeni, da kaj dobimo.«

Deležni je bodo tudi vnuki.

V Lidlu v središču Kopra največkrat kupuje živila

Slovenske novice prebira že dolgo. »Dokler je mož hodil v službo, je Slovenske novice še pred začetkom dela kupil na bencinski črpalki. Z upokojitvijo pa smo postali naročniki,« pripoveduje Radmila, ki ji veliko pomeni, da ima časopis v rokah in ne gleda v zaslon. Zjutraj jih od prve do zadnje strani najprej prebere mož, nato pa še Radmila – pogosto skupaj z vnuki. »Ko se petletna vnukinja vrne iz vrtca, pride k nam, da rešujeva ugankarske strani. Najprej poišče deset razlik na slikah in reši otroški sudoku,« pripoveduje ponosna babica dveh vnukinj in vnuka. Štejejo enajst, deset in pet let, in kot pravi, niso prav nič izbirčni.

Radmila se je preživljala z gostinstvom in delom v proizvodnji. Poročena je polnih 45 let. Poleti sinovoma pomaga s čuvanjem vnukov, z veseljem jim kaj skuha, zgodaj zjutraj gre rada plavat v Žusterno ter obdeluje svoj vrt. V pričakovanju skorajšnje upokojitve si želi le, da bi družini zdravje dobro služilo. Lidlova kartica ji bo prišla zelo prav. »Vsakemu vnuku bom podarila del nagrade, preostalo pa bo za nona in nono.«

V Lidlu v središču Kopra največkrat kupuje živila. »Siri, salame, jogurti, zelo lepo sadje in zelenjava ter odlična čistila imajo. Za vnuke pa v Lidlu kupim kakšna oblačila, knjigice za najmlajšo ...« Pravi, da bosta z možem zaradi nagrade zdaj nekoliko lažje darovala tudi kakšen evro v dobrodelne namene. Nagrada je tako šla v prave roke – tja, kjer bo razveselila več generacij.

