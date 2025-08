Boj za življenje: izčrpano žival odneslo neurje, pomagali ljudje

V bližini plaže Trstika na otoku Krk so naleteli na izčrpanega mladega beloglavega jastreba, ki je verjetno zaradi neurja med prvim poletom končal v morju. Na srečo mu je uspelo priti do obale, kjer so mu ljudje pomagali. Predali so ga osebju okrevališča za beloglave jastrebe v Belem na otoku Cres, kjer je ekološko raziskovalno središče za zaščito narave. Tam bo dobil potrebno oskrbo.

»Upamo, da bo hitro okreval in spet razprl svoja krila nad Kvarnerjem,« so zapisali v sporočilu Občine Malinska-Dubašnica in dodali, da je beloglavi jastreb (Gyps fulvus) ena največjih ptic v Evropi, ki ima razpon kril do 2,80 metra.

Na Hrvaškem gnezdi na otokih Cres, Krk, Prvić in Plavnik. FOTO: Ju Priroda

Še v začetku 20. stoletja je bila božanska ptica, kot jo tudi imenujejo, razširjena po vsej Hrvaški, zdaj pa gnezdijo le še na kvarnerskih otokih Cres, Krk, Prvić in Plavnik. Gre za eno zadnjih populacij te živalske vrste v Evropi. Na Cresu se v bližini kraja Beli nahajata dva rezervata, kjer gnezdijo te veličastne ptice. Tam obiskovalcem predstavijo tudi pomen teh živali, ki imajo v prvem letu kar 75-odstotno umrljivost. Beloglavi jastrebi – na Hrvaškem je še 120 parov – letijo po vsej Evropi in pri nas jih lahko pogosto vidimo na območju Breginjskega kota in Stola, koder poteka njihova pot v Italijo.