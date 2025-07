10 najboljših poletnih živil za boj s celulitom in odvečnimi kilogrami

Čeprav je vsako sadje ali zelenjava boljša izbira kot keks ali čokolada, obstajajo živila, ki znatno pomagajo do vitke postave.

Ta sicer nimajo čarobne moči, ki bi čez noč stopila odvečne kilograme, a vsebujejo popolno razmerje hranil in pospešujejo proces hujšanja.

Ne gre za eksotična, temveč lokalna živila, ne vplivajo pa le na izgubo kilogramov, temveč imajo še druge koristi, denimo varujejo celice pred oksidativnim stresom, zagotavljajo boljši spanec in odpravljajo celulit.

Prehranska strokovnjakinja Sonal Shah je za Women's Health povedala, da je ena glavnih strategij za premagovanje celulita prav pravilna prehrana. Živila, bogata z vodo, vitaminom C in antioksidanti, pomagajo telesu pri izločanju strupenih snovi, ki povzročajo propad kolagena in posledično pojav celulita.

Za hitrejše in učinkovitejše odstranjevanje tega priporoča uživanja sezonskega sadja in zelenjave, predvsem tistega, ki je bogato z antioksidanti in ima visoko vsebnost vode.

Katera poletna živila so torej največje zaveznice lepe postave?

Lubenica

Lubenica je odlična ne samo za izgubo teže, temveč tudi za nujno potrebno vlaženje telesa. Kar 92 odstotkov sadeža sestavlja voda, zaradi česar je popoln poletni prigrizek.

Čeprav ima v priporočeni količini 280 gramov na dan zgolj 80 kalorij (337 džulov), ni priporočljivo preseči količine, saj ima lubenica visok glikemični indeks, v njej prisoten likopen pa med drugim zagotavlja antioksidativno zaščito celic.

FOTO: Deenida/Gettyimages

Jabolka

Dober način za izgubo kilogramov je povečanje vnosa prehranskih vlaknin, 200 gramov težko jabolko jih vsebuje kar 5,4 grama in približno 100 kalorij (410 džulov).

Jabolka preženejo željo po slaščicah in dolgo zagotavljajo občutek sitosti. Ti sadeži so bogati tudi z antioksidanti, ki pomagajo ohranjati zdravo, napeto in mladostno kožo.

Breskve

To sezonsko sadje je odlična zdrava zamenjava za kepico sladoleda ali košček torte.

Ena srednje velika breskev vsebuje približno 60 kalorij (246 džulov) in dva grama vlaknin, poleg tega pa še vitamine C, E, K in A.

FOTO: Gettyimages

Češnje

So prijetno sladke in bogate z vitamini ter minerali, a če želite shujšati, količino omejite na 21 sadežev.

Količina telesu zagotovi približno 100 kalorij (410 džulov) in 25 gramov ogljikovih hidratov. Češnje so odlična poletna sladica, zlasti so koristne pred spanjem, saj vsebujejo melatonin, hormon, ki pripomore k boljšemu spancu.

Maline

Te rdeče jagode so prava zakladnica zdravja. Ena skodelica malin prinaša 28 odstotkov dnevno priporočenega vnosa vlaknin in vsebuje kar 35 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa vitamina C.

Poleg tega so bogate z vitaminom E, ki zagotavlja zdravo in napeto polt. V 100 gramih imajo maline le 53 kalorij oziroma 217 džulov.

FOTO: Kate Smirnova/Gettyimages

Listnata zelena zelenjava (solata, blitva, ohrovt, motovilec)

Zelena zelenjava telesu dovaja malo energije, hkrati je polna fitohranil, ki krepijo telo in podaljšajo občutek sitosti.

Brez slabe vesti si jo lahko privoščite, kolikor želite. Pazite le na pripravo, najbolje je uživati svežo ali kuhano na pari.

Brokoli

Brokoli je še eno živilo, ki ga lahko pojeste v neomejenih količinah, saj 100 gramov kuhanega vsebuje le 31 kalorij (127 džulov).

Bogat je z vlakninami, kalcijem in žveplovimi spojinami, ki pomagajo pri proizvodnji testosterona, hormona, ki spodbuja izgorevanje maščob. Najbolje je uživati kuhanega na pari.

Korenje

Korenje je izvrstno pri boju z odvečnimi kilogrami. V 100 gramih vsebuje skoraj tri grame vlaknin in le 41 kalorij oziroma 168 džulov.

Korenje vsebuje beta karoten, ta se v telesu pretvori v vitamin A, ki ščiti kožo pred sončnimi žarki in oksidativnim stresom.

FOTO: Anna Pustynnikova/Gettyimages

Bučke

Ena srednje velika bučka ima samo 17 kalorij ali 70 džulov, oranžne sorte v sebi skrivajo do 40 odstotkov priporočene dnevne količine beta karotena.

Obrok, bogat z bučkami, pripomore k lažji prebavi in boljši strukturi blata.

Bob

Bob ni nizkokaloričen, 170 gramov te stročnice ima 187 kalorij (766 džulov), vendar je odličen za hujšanje, saj je bogat z beljakovinami in vlakninami. Beljakovine in vlaknine podaljšajo občutek sitosti in zavirajo željo po nezdravih prigrizkih.

Bob je najboljši kot sestavina solate ali v rižoti, ni pa ga priporočljivo pojesti več kot 200 gramov na dan.