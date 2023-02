Zmagovita enajsterica za tekmo z rakom

Ameriški zdravnik: Dan Brennan je na spletni strani MedicineNet napisal članek o hrani, s katero se borimo proti najbolj zahrbtni bolezni sodobne družbe, raku.

Dr. Brennan je izvrsten kolumnist o zdravstvenem varstvu, javni govornik in piše za spletno stran HealthyChildren.org Ameriške akademije za pediatrijo. Je strokovnjak za pediatrijo za prvoletno skupnost WebMD Baby in medicinski urednik WebMD.

Skratka, priznan strokovnjak. Tako kot je v Poletu naša zdravnica in strokovnjakinja za prehrano, Nada Rotovnik Kozjek.

Fitokemikalije

Fitokemikalije so kemikalije, ki jih najdemo v rastlinski hrani in lahko pomagajo pri preprečevanju bolezni, kot je rak. Nobenega živila ni, ki bi se lahko borilo proti raku, vendar lahko uživanje prehrane, bogate z rastlinami in fitokemikalijami, pomaga zmanjšati tveganje. Nekatere možne koristi fitokemikalij vključujejo:

• Zmanjšanje vnetja

• Preprečevanje poškodb DNK

• Popravljanje DNK

• Krepitev imunskega sistema

• Uravnavanje hormonov

• Preprečevanje razmnoževanja poškodovanih celic

Različne jagode

Jagode so naravno sladke, a vsebujejo malo sladkorja. Vsebujejo veliko različnih fitokemikalij, ki lahko pomagajo zaščititi telo pred poškodbami celic, ki vodijo do raka. Jagode so okusen način za dodajanje fitokemikalij v prehrani. Privoščite si jih v smutiju ali jih natresite v solato. Nekatere fitokemikalije v jagodah so:

• Antocianini (najdemo jih v modrih in vijoličnih jagodah), ki so fitokemikalije, ki pomagajo zmanjšati vnetje in zaščititi možgane.

• Elagična kislina, ki ima protitumorske lastnosti in pomaga nevtralizirati snovi, ki povzročajo raka

• Pterostilbene, ki je močan antioksidant in pomaga zmanjšati vnetje

Ohrovt

Ohrovt je del družine križnic, kamor sodijo tudi brokoli, zelje in cvetača. Ohrovt vsebuje lutein, zeaksantin ter vitamine C, E in K. To so vitamini in fitokemikalije, ki telesu pomagajo absorbirati železo. Vežejo se tudi na slab holesterol in pomagajo telesu, da se ga znebi. Ohrovt vsebuje tudi fitokemikalijo glukozinolat, ki lahko povzroči celično smrt tumorjev.

Čebula

Čebula spada v družino čebulic, ki vključuje tudi česen in por. Čemaži so skupaj s križnicami med dvema družinama zelenjave, ki se najbolje borijo proti raku. Dioksin je vrsta toksina, ki povzroča raka, in ga najdemo v cigaretnem dimu, izpušnih plinih, kuhanem mesu, ribah in mlečnih izdelkih. Ena žlica surove rdeče čebule vsebuje fitonutriente, za katere je bilo dokazano, da prepolovijo toksičnost dioksina.

Leča

Stročnice, kot je leča, vsebujejo vlakna, odporen škrob in fenolne spojine, ki spodbujajo rast dobrih bakterij v črevesju. Leča je tudi odličen vir vlaknin, ki lahko zmanjšajo tveganje za kolorektalni rak. Poleg tega lahko živila, kot je leča, ki vsebujejo veliko vlaknin, pomagajo nadzorovati telesno maso. Prekomerna telesna masa poveča tveganje za vsaj 12 različnih vrst raka.

Kurkuma

Kurkuma je indijska začimba, ki se pogosto uporablja v jedeh s karijem. Živo rumena barva kurkume izvira iz kurkumina, ki je močan antioksidant. O kurkumi je bilo v medicinskih revijah objavljenih več kot 5000 člankov. Dokazano je, da kurkumin ubija tumorske celice na različne načine. Večina snovi, ki preprečujejo raka, najprej prepreči nastanek raka ali prepreči njegovo širjenje. Kurkuma naredi oboje.

Cvetača

Cvetača, ki spada v družino križnic, je bila dobro raziskana zaradi svojega potenciala za boj proti raku. Cvetača vsebuje naslednje koristne spojine:

• Indol-3 karbinol, ki zmanjšuje na hormone občutljive rake

• Sulforafan, ki detaktivira spojine, ki povzročajo raka

• Vlaknine, ki pomagajo preprečevati raka

Pesa

Rdeči pigment v pesi prihaja iz betacianina. Ta fitokemikalija bi lahko zaščitila pred razvojem rakavih celic. Prav tako lahko pomaga zmanjšati vnetje, ki lahko povzroči raka. Pesa vsebuje tudi 4 grame vlaknin na skodelico, kar lahko pomaga zmanjšati tveganje za raka. Peso lahko kuhate in uživate na različne načine, vključno s parjeno, vloženo, praženo, kuhano ali surovo.

Soja

Obstaja vztrajen mit, da sojini izdelki povečujejo tveganje za razvoj raka, vendar to ni res. Izoflavoni dejansko zavirajo tumorje. Izoflavoni lahko tudi vklopijo gene, ki upočasnijo rast rakavih celic in povzročijo njihovo samouničenje. V študijah o tem, kaj ljudje jedo, ni povezave s povečanim rakom med ljudmi, ki uživajo sojo. Morda obstaja določena povezava med uživanjem soje in zmanjšanim tveganjem za raka dojke in pljučnega raka pri ljudeh, ki niso kadilci.

Polnozrnata žita

Polnozrnata jedrca vsebujejo otrobe, kalčke in endosperm, za razliko od rafiniranih zrn, ki vsebujejo le škrobnat endosperm. Polnozrnata žita vsebujejo fitokemikalije in bistvene minerale, kot so magnezij, selen in baker. Metaanaliza prehrane 786.000 ljudi je pokazala, da je uživanje 7 gramov polnozrnatih žit povezano z 20-odstotnim zmanjšanjem tveganja smrti zaradi raka. Polnozrnata žita vsebujejo tudi veliko vlaknin, kar je povezano z nižjo stopnjo raka.

Špinača

Špinača je polna hranil, ki nudijo številne koristi za zdravje. Bogata je z naslednjimi spojinami:

• Vitamin K, ki pomaga pri strjevanju krvi

• Karotenoidi, ki so antioksidanti, ki lahko pomagajo v boju proti raku

• Folat, ki pomaga pri tvorbi in popravljanju DNK

• Glikoglicerolipidi, ki so lahko še posebej koristni proti raku prostate, dojke in želodca