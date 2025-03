Zjutraj spijem kavo in sem do poldneva dober. Velika napaka

Zajtrk velja za najpomembnejši obrok dneva, saj nam zagotavlja energijo za ves dan. Kljub temu nekateri nikoli ne zajtrkujejo.

Kaj se zgodi s telesom, če preskočimo zajtrk? Ali nam lahko izpuščanje zajtrka pomaga pri izgubi telesne teže? Je običajno, da do 12. ure nimamo apetita?

Na ta vprašanja smo poiskali odgovore.

»Zjutraj se zbudim in ne občutim lakote. Apetit se mi pojavi šele okoli 12. ure. Običajno se zbudim okoli 6:30, se pripravim na delo in odidem. Na delovnem mestu dan začnem s skodelico kave – brez sladkorja in drugih dodatkov.

Prvi obrok pojem okoli poldneva. Nato jem še okoli 15. ure in se odpravim domov. Zvečer pa me popade tako neustavljiv apetit, da pojem ogromno in vse, kar mi pride pod roke … Zaradi takega načina prehranjevanja moja telesna teža ni idealna.

Sprašujem se, ali bi se večerni napadi lakote zmanjšali, če bi se prisilila v zajtrk? Kaj se dogaja z mojim telesom, če ne zajtrkujem? Ali bi morali vsi zajtrkovati ali obstajajo ljudje, ki tega sploh ne potrebujejo? Ali preskakovanje zajtrka pomaga pri izgubi telesne teže ali ravno obratno? Sem v težkem položaju, saj zjutraj nikoli nisem lačna in nimam potrebe po hrani,« je zapisala bralka.

Kaj se zgodi v telesu?

Res je, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, zato je pomembno, da ga zaužijemo, da telesu zagotovimo energijo in hranila za prvo polovico dneva. Zajtrk bi moral predstavljati približno 25–30 odstotkov celotnega dnevnega vnosa kalorij.

Priznati moramo, da veliko ljudi živi, kot naša bralka zato je situacija zelo podobna problemu, ki ga opisuje bralka.

Vendar se je treba zavedati, da izpuščanje zajtrka lahko privede do negativnih učinkov, kot so slabše počutje ali oslabitev organizma tekom dneva.

Včasih se nam zgodi, da pozabimo na prvi obrok, zaradi česar smo čez dan utrujeni, šibki ali raztreseni. Zato je dobro zajtrkovati okoli 9. ali 10. ure, tudi če še ne občutite lakote.

Če se vam tudi ta ura zdi prezgodnja, vam priporočamo, da začnete z manjšimi obroki namesto obilnega zajtrka. Načrtujte obroke za ves dan – zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in večerjo – ter jih uživajte v podobnih intervalih vsak dan.

To lahko zmanjša potrebo po pretiranem grizljanju ali občutku lakote tik pred spanjem, kar pogosto vodi v prekomeren vnos kalorij. Samo preskakovanje zajtrka lahko prav tako upočasni metabolizem, kar otežuje ohranjanje zdrave telesne teže.