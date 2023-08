Živila, zaradi katerih se petkrat hitreje staramo

Izdelki za pomlajevanje kože so dragi in nikoli ne vemo, kateri nam ustrezajo. Za svoj videz bomo veliko storili že z izbiro ustrezne hrane oziroma se izognili hrani, ki pospešuje staranje.

Raziskave so namreč pokazale, da bi za lepši in bolj mladosten videz kože morali zmanjšati vnos soli, sladkorja in ocvrte hrane, če naštejemo le nekatere.

Našli smo nekaj živil, ki pospešujejo staranje, a so pogosto na našem krožniku. Priporočamo, da se jih začnemo izogibati.



Pekovski izdelki

Pekovski izdelki so bogati z dodanimi sladkorji in maščobami, kar lahko povzroči povečanje telesne mase in slabo zdravje zob. Sladkor namreč spodbuja nezdrav mikrobiom, na naše telo pa deluje tudi protivnetno. Uživanje hrane z veliko sladkorja in maščob lahko pospeši proces staranja.



Pomfri

S praženim krompirjem pogosto potešimo lakoto in željo po soli, a tako pripravljena hrana z dodatkom soli negativno vpliva na kožo. Živila, ki jih cvremo v olju na visokih temperaturah, sproščajo proste radikale, ki močno poškodujejo celice in zagotovo pospešijo prve znake staranja.



Krompirjev čips

Uživanje transmaščobnih kislin stimulira interlevkin 6 v telesu. Interlevkin 6 je marker vnetja, ki je povezano s staranjem. Poleg tega lahko ocvrta hrana oslabi celično dihanje in zmanjša imunske funkcije v telesu. Če si zaželite hrustljavega, poskusite polnozrnate krekerje ali sesekljano zelenjavo.



Mlečni izdelki

Nekaterim lahko mlečni izdelki res povzročajo težave. Znanstveniki so potrdili, da mleko lahko privede do pojava aken, a tudi do pojava gub na obrazu. Nekaterim mlečni izdelki vplivajo na vnetja v telesu, drugim pa so čisto v redu. Vse je odvisno od človeka.



Pripravljene in zamrznjene jedi

Zamrznjene jedi imajo pogosto veliko natrija. Natrij prispeva k zadrževanju vode ter k splošni povešenosti in postaranemu videzu.



Sladkarije

Predelan sladkor lahko povzroči odpornost proti inzulinu in povečanje telesne mase. Poleg tega lahko prekomerno uživanje sladkarij negativno vpliva na zdravje zob in nekaj je gotovo, nič vas ne bo postaralo hitreje kot gnili zobje. Sladkor namreč povzroča vnetja, ki so glavni zaviralec zdrave, lepe kože. Da je vse še hujše, sladkor poškoduje tudi kolagen in elastin, ki sta odgovorna za mladosten videz kože.



Alkohol

Občasen kozarec vina ne škodi, a čezmerno pitje alkohola, predvsem sladkanih, povzroča proste radikale. Alkohol tudi oropa telo vitamina A, antioksidanta, ki je bistvenega pomena za obnovo celic. Če torej uživate alkohol, raje posegajte po pijačah brez dodanih sladkorjev, kot je vino. Poskrbite tudi za zmerno uživanje alkohola in pijte dovolj vode.