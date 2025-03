Živila, ki jih starejši od 65 let ne bi smeli uživati

S staranjem se naš metabolizem spreminja, zato je poleg redne telesne aktivnosti pomembno tudi prilagajanje prehrane.

Pameten izbor hrane lahko pomaga pri ohranjanju moči, energije in splošnega zdravja.

Strokovnjaki opozarjajo, da nekatera živila po 65. letu ne bi smela biti več del prehrane. Poglejmo, katera so:

1. Močno predelana hrana

Nutricionisti svetujejo, da se je treba izogibati močno predelani hrani, kot so pakirani piškoti, sladke žitarice in sladke pijače, saj vplivajo na raven sladkorja v krvi.

Ta živila vsebujejo malo vlaknin ter veliko dodanega sladkorja in nezdravih maščob, kar lahko prispeva k vnetjem, presnovnim motnjam in slabemu zdravju prebavil. To je še posebno skrb vzbujajoče za starejše od 65 let, saj je staranje naravno povezano s povečanim vnetjem in večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in kognitivni upad.

Prav tako je priporočljivo omejiti uživanje predelanih mesnin, kot so klobase, hrenovke in mesni narezki, saj vsebujejo nitrate, ki povečujejo tveganje za srčne bolezni, visok krvni tlak in druge zdravstvene težave.

Zaradi upočasnjenega metabolizma telo težje predeluje tovrstno težko in slano hrano.

2. Grenivka

Ljudje, ki jemljejo določena zdravila, morajo biti še posebno previdni pri uživanju grenivke in grenivkinega soka, saj lahko povzročita nevarne interakcije z nekaterimi zdravili in resne stranske učinke.

Na primer, grenivke ne bi smeli uživati tisti, ki jemljejo statine za zniževanje holesterola, antikoagulante za redčenje krvi ali določene antihistaminike.

Uživanje grenivke lahko poveča koncentracijo teh zdravil v krvi do nevarnih ravni, kar lahko privede do škodljivih učinkov, vključno s povečanim tveganjem za krvavitve. Priporočljivo je, da se pred spremembo prehrane vedno posvetujete s svojim zdravnikom.

3. Ocvrta hrana

Ocvrta hrana je nezdrava ne glede na starost, po 65. letu pa lahko povzroči še več škode.

Ocvrta hrana vsebuje nezdrave transmaščobe in veliko kalorij, kar vodi v povečanje telesne mase, visok holesterol in kronična vnetja. Ker se metabolizem s staranjem upočasnjuje, lahko pogosto uživanje ocvrte hrane pospeši razvoj kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčne bolezni in bolečine v sklepih.

4. Rafinirani ogljikovi hidrati

Rafinirani ogljikovi hidrati so tisti, ki so bili industrijsko obdelani, da so jim odstranili vlaknine in druge hranilne snovi. Takšna živila so beli kruh, beli riž, bele testenine, peciva in številne vrste žit.

Rafinirana žita hitro zvišujejo raven sladkorja v krvi in ne vsebujejo dovolj vlaknin, ki so ključne za prebavo in uravnavanje krvnega sladkorja. Staranje je pogosto povezano z zmanjšano občutljivostjo za inzulin, kar povečuje tveganje za sladkorno bolezen in kognitivni upad.

Namesto rafiniranih ogljikovih hidratov priporočajo uživanje polnovrednih žit, kot so kvinoja, rjavi riž in polnozrnati kruh.

5. Nepasterizirano mleko

Obstajata dva glavna razloga, zakaj bi se morali starejši od 65 let izogibati nepasteriziranemu mleku.

Prvič, z leti se pri mnogih ljudeh zmanjša tvorba encima laktaze, ki je potreben za prebavo mlečnih izdelkov. Če pri uživanju nepasteriziranega mleka opazite prebavne težave, so boljša alternativa rastlinski viri kalcija, kot so listnata zelenjava, oreščki in semena.

Drugič, mehki siri, surova jajca, nepasterizirano mleko in surovi morski sadeži lahko predstavljajo tveganje za okužbe.

Z leti postane imunski sistem bolj občutljiv za bolezni, ki se prenašajo s hrano. Zato je bolje izbrati trde sire, trdo kuhana jajca in morske sadeže, ki so bili dobro termično obdelani. Vedno raje izberite pasterizirano mleko, da zmanjšate tveganje za okužbe, svetujejo nutricionisti.