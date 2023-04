Zgrozili se boste, ko boste zvedeli, kaj vse povzroča raka

Kaj pravzaprav je rak? Rak je stanje, pri katerem celice v določenem delu telesa nenadzorovano rastejo in se razmnožujejo. Rakaste celice lahko vdrejo in uničijo okoliško zdravo tkivo, vključno z organi.

Rak se včasih začne v enem delu telesa, preden se razširi na druga področja. Ta proces je znan kot metastaze.

Rak zdravimo, ves čas pa se strokovnjaki sprašujejo, kaj raka povzroča? Nekatere vrste raka se pojavljajo v določenih družinah, vendar večina rakov ni jasno povezana z geni, ki jih podedujemo od staršev.

O tem je pri ameriški spletni strani MedicineNet pisal zdravnik Minesh Khatri.

Umetna sladila

Kljub vsemu govorjenju - in verižnim e-poštnim sporočilom - ni nobenega dokaza, da take zaloge sladkorja povečajo tveganje za raka. Saharin je res povzročal raka pri podganah, vendar se njihova telesa nanj odzivajo drugače kot naša, pravijo raziskovalci. Od leta 2000 pri saharinu ni opozorila o raku. Tudi študija glede aspartama pri ljudeh ni našla nobene povezave.

Rentgenski žarki

Tudi zobozdravnik vas pokrije s svinčeno odejo z razlogom, saj tudi majhni odmerki rentgenskih žarkov povečajo vaše možnosti za raka, vendar le za majhno količino. Na splošno velja, da večji kot je odmerek sevanja, večje je tveganje. Toda nobena količina te vrste sevanja ni popolnoma varna. Zato poznamo omejitve, koliko sevanja je še relativno varno.

Mobilni telefon

Pripomoček, ki ga imate ves čas blizu, oddaja enako vrsto energije kot mikrovalovne pečice. Doslej ni bil povezan z rakom, vendar znanstveniki pravijo, da je potrebnih več raziskav ...

Priporočila za varnost:

• Uporabite ga za kratke klepete ali ko ni stacionarnega telefona.

• Uporabljajte napravo za prostoročno telefoniranje.

Meso

Ne glede na to, ali je predelano ali rdeče, ga potrebujete v življenju manj, kot ga zaužijete. Zgolj en hot dog na dan lahko poveča vaše možnosti, da zbolite za rakom debelega črevesa. Meso za malico, narezki in hrenovke vsebujejo konzervanse, imenovane nitriti, ki povzročajo raka. Prekajevanje mesa ali kuhanje pri visoki temperaturi ustvarja spojine, imenovane PAH.

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so vrsta kemikalij, ki se naravno pojavljajo v premogu, surovi nafti in bencinu. Nastanejo pri kurjenju premoga, nafte, plina, lesa, smeti in tobaka. PAH se lahko veže ali tvori majhne delce v zraku. Visoka temperatura pri kuhanju mesa in drugih živil bo povzročila nastanek PAH. Potekajo študije, da bi ugotovili, kako le-te vplivajo na ljudi.

Ustekleničena voda

Če uporabljate stekleničko iz prozorne plastike, lahko vsebuje bisfenol A (BPA). Ta kemikalija se uporablja v posodah za hrano in pijačo (razen stekleničk za dojenčke). Ali povzroča raka? Strokovnjaki pravijo, da ne, BPA je varen pri trenutnih ravneh, ki jih najdemo v živilih. Če vas skrbi, se izogibajte hrani v pločevinkah in hrano in pijačo ne shranjujte v prozorni plastiki. Za vročo hrano raje uporabite steklo ali jeklo.

Seks

Res je. Humani virusi papiloma (HPV) je najpogostejša spolno prenosljiva okužba in lahko povzroči raka materničnega vratu in druge vrste raka. Večina odraslih, ki imajo spolne odnose, kdaj zboli za tem virusom. Vendar ne bodo vsi zboleli za rakom. Največkrat HPV izgine sam.

Da zmanjšate tveganje:

• Cepite se, če ste stari od 9 do 26 let. Cepivo lahko prejmejo tudi odrasli, stari od 27 do 45 let. Posvetujte se s svojim zdravnikom.

• Med seksom uporabljajte kondome.

• Seksajte samo z enim partnerjem.

Zobne zalivke

Ne kličite zobozdravnika, da vam odstrani in zamenja kovinske zalivke. Strokovnjaki pravijo, da so obstoječe trenutno varne. Študije niso odkrile nobene povezave med plombami z živim srebrom in rakom – ali katero koli drugo boleznijo.

Kava

Če menite, da se vaš dan ne začne zares, dokler ne zaužijete kofeina, vam bo to všeč. Nove raziskave kažejo, da pitje zmernih količin kave (približno štiri skodelice na dan) zmanjšuje tveganje za nekatere vrste raka, med njimi raka na jetrih, prostati, maternici ter nekatere vrste raka v ustih in grlu.

Deodorant in antiperspirant

Ni večjih študij, ki bi podprle trditve, da dezodoranti ali antiperspiranti lahko povzročijo raka dojke. Oboji imajo različne naloge -- dezodorant blokira vonj, antiperspirant ustavi znoj. Mnogi uporabljajo kemikalije, ki delujejo kot hormon estrogen, ki povzroča rast rakavih celic. Kemikalije vključujejo benzilparaben, butilparaben, metilparaben in propilparaben. Učinki teh parabenov na tveganje za raka pri ljudeh niso znani.

Parbeni so kemikalije, ki se sicer uporabljajo za konzerviranje, saj delujejo proti bakterijsko in ščitijo proti plesnim. Najdemo jih še v šamponih, kremah, gelih za britje, zobnih pastah, ličilih, zdravilih in še kje.

Fluorid

To spojino najdemo v vodi in drugih pijačah ter v hrani, zobnih pastah in ustnih vodicah. Čeprav so številne študije iskale povezave med fluoridom in rakom, večina raziskovalcev pravi, da močne povezave ni. Če vas to skrbi, lahko Agencijo za varstvo okolja vprašate, koliko fluorida je v vaši pitni vodi. Če je vrednost visoka, preidite na ustekleničeno izvirsko vodo, ki je običajno najmanj onesnažena.

Izdelki za gospodinjstvo

Številni pesticidi, barve, laki in voski oddajajo pline, znane kot hlapne organske spojine. Prav tako tudi nekaj čistilnih, kozmetičnih, avtomobilskih in hobi izdelkov. Ti plini so bili povezani z rakom pri ljudeh in živalih. Če želite zmanjšati tveganje, izberite izdelke z nizko vsebnostjo hlapnih organskih spojin, ki jih najdemo v številnih izdelkih, ki jih uporabljamo za gradnjo in vzdrževanje naših domov. Ko so te kemikalije enkrat v naših domovih, se sprostijo ali "izpustijo plin" v zrak v zaprtih prostorih, ki ga dihamo.

Poiščite, če je mogoče, biološko razgradljive materiale, kadar je to mogoče.

Izogibajte se izdelkom z označbami, kot:

• Nevarnost/strup

• Jedko

• Močno draži

• Lahko vnetljivo

• Zelo vnetljivo

• Močan senzibilizator

Daljnovodi

Vse, kar proizvaja, pošilja ali uporablja elektriko, oddaja izjemno nizkofrekvenčno sevanje. Ni dokazov, da povzroča raka. Kljub temu ameriški Nacionalni inštitut za vede o zdravju okolja pravi, da obstaja razlog za omejeno zaskrbljenost. Zaradi varnosti se od električnih naprav držite vsaj za eno roko stran ... Če živite blizu daljnovoda in ste zaskrbljeni, nabavite napravo, imenovano gaussmeter. Uporabite ga lahko za merjenje nizkofrekvenčnega sevanja v vaši bližini.

Onesnaženje

Onesnaženost zraka povzroči več kot 220.000 smrti zaradi pljučnega raka po vsem svetu letno (večinoma v Aziji). Obstaja tudi povezava med umazanim zrakom in večjim tveganjem za raka na mehurju. Toda možnosti za katero koli osebo, da zboli, so nizke. Če želite zmanjšati morebitno ogroženost, poslušajte opozorila o lokalnem smogu. V dnevih, ko je kakovost zraka slaba, poskusite ostati v zaprtih prostorih.