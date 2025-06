Zgodnji znaki raka odkriti v krvi pacientov že tri leta pred diagnozo

Zgodnje odkrivanje raka lahko bistveno poveča možnosti za ozdravitev, ameriški raziskovalci pa so pokazali, da lahko tumorski biomarkerji v krvi razkrijejo bolezen že več kot tri leta pred postavitvijo diagnoze.

Ključ se skriva v drobnih fragmentih genetskega materiala, ki jih izločajo tumorji. Če bi bilo mogoče razviti in množično uvesti analizo, ki zaznava te DNK podpise v krvnem obtoku, bi to pomenilo zanesljiv način za mnogo zgodnejše odkrivanje raka.

»Tri leta vnaprej pomenijo priložnost za ukrepanje,« pravi Yuxuan Wang, raziskovalka na področju onkologije na Univerzi Johns Hopkins v ameriški zvezni državi Maryland. »V tem obdobju so tumorji precej manj razviti in veliko bolj ozdravljivi.«

Raziskovalna skupina je analizirala krvne vzorce 26 udeležencev širše zdravstvene študije, pri katerih je bila diagnoza raka postavljena v šestih mesecih po odvzemu krvi. Te vzorce so primerjali z vzorci krvi 26 oseb, pri katerih se rak ni razvil.

Test je iskal cirkulirajočo tumorsko DNK (ctDNK). S kombinacijo algoritmov in večkratnim preverjanjem so zaznali spremembe, za katere je znano, da so povezane s tumorji kljub njihovi izredno nizki prisotnosti v krvi.

Pri osmih od 52 udeležencev je test za zgodnje odkrivanje več vrst raka (MCED – multi-cancer early detection), ki so ga razvili raziskovalci, uspešno zaznal bolezen. To pomeni, da je bila skoraj tretjina vseh primerov raka prepoznana že z analizo krvi.

Za šest od teh osmih oseb so bili na voljo tudi starejši vzorci krvi, odvzeti do 3,5 leta pred postavljeno diagnozo. Pri štirih od teh šestih je bilo mogoče raka zaznati že v teh starejših vzorcih. Fragmenti DNK, ki jih izločajo tumorji, so bili že prisotni, čeprav v koncentracijah, tudi do 80-krat nižjih kot ob času testiranja z metodo MCED.

Kljub obetavnim rezultatom je pred znanstveniki še veliko dela

Če želimo rak zaznati že tri leta pred pojavom simptomov, bodo potrebni bistveno občutljivejši krvni testi.

»Ta študija kaže na velik potencial testov MCED za zelo zgodnje odkrivanje raka in določa prag občutljivosti, ki jo bodo ti testi morali doseči za uspeh,« pravi Bert Vogelstein, onkološki raziskovalec na Centru Ludwig Univerze Johns Hopkins.

A razlogi za optimizem so trdni: vsaka nova študija, ki prispeva k zgodnjemu odkrivanju raka, povečuje naše razumevanje, kako se bolezen začne in kako jo lahko odkrijemo v začetni fazi.

Skupaj z napredkom na področju zdravljenja raka, vključno z zdravili, ki delujejo na več vrst rakavih celic, obstajajo tehtni razlogi za prepričanje, da se bo stopnja preživetja še naprej izboljševala.

»Zaznavanje raka več let pred klinično diagnozo bi lahko pripomoglo k učinkovitejšemu obvladovanju bolezni in ugodnejšemu izidu,« pravi Nickolas Papadopoulos, onkološki raziskovalec na Centru Ludwig.

Seveda pa bo treba določiti tudi ustrezne klinične ukrepe po pozitivnem rezultatu tovrstnega testa.

***

Raziskava je bila objavljena v reviji Cancer Discovery.