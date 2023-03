Ženska z najvišjim IQ ponudila 9 rešitev, kako do vitke linije

Čeprav so mnogi pričakovali visoko inteligentne informacije, je Marilyn vos Savant, ženska z najvišjim IQ na svetu, ponudila iskrene in preproste odgovore, ki so spretno banalizirali temo, na kateri številni strokovnjaki služijo milijone s prodajo diet, ki zagotavljajo hujšanje.

Današnji problem, ki najbolj skrbi nežnejši spol, vedno bolj pa tudi moške, je, kako ohraniti vitko linijo.

V iskanju odgovorov pa so se številne dame obrnile na najpametnejšo žensko na svetu. Američanka Marilyn Vos Savant, ki se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot ženska z najvišjim inteligenčnim kvocientom, že skoraj tri desetletja piše kolumno v reviji Parade, poleg tega pa sodeluje pri številnih projektih ozaveščanja o znanju in metodologijah za izboljšanje inteligence pri otrocih.

Prav zadnja, ki se ni dotikala logičnih ugank ali matematičnih problemov, jo je izstrelila v središče pozornosti.

Marilyn je ponudila rešitev za najbolj problematično vprašanje mnogih dam: Kako ohraniti vitko linijo? No, čeprav so mnogi pričakovali zelo inteligentne informacije, je Marilyn ponudila iskrene, preproste odgovore, ki so spretno banalizirali temo, na kateri številni strokovnjaki služijo milijone s prodajo diet, ki zagotavljajo hujšanje.

1. Pozabite na prigrizke

Med osnovnimi pravili, ki bodo spravila telo v red, je Marilyn omenila metanje prigrizkov iz košare v trgovini. Kuhinjske police naj se namreč napolnijo z vsemi živili za tri dnevne obroke, sladke in slane prigrizke, kot so piškoti, čips in vsi ostali nevarni prigrizki, pa popolnoma izpustimo.

2. Pozabite tudi na malice

Namesto sadja in soka za malico, ki jima Marilyn ne oporeka zdrave vloge v prehrani, svetuje skodelico čaja. In v popolnem nasprotju s splošnimi mnenji o zaužitju lahke večerje dan konča z uživanjem jedi, ki jih hoče, saj meni, da je hrana za telo koristnejša, ko si lačen, in ne takrat, ko ti to narekuje urnik.

3. Odvadite se kaloričnih ohlajenih pijač

Marilyn sokove in mleko pije le med zajtrkom, pomembno pravilo, ki se ga drži, pa je pitje pijač brez ledu. Meni, da pijače z ledom postanejo vodene, kar uniči njihov okus, zato moramo to nadomestiti z dodatnimi sladkimi pijačami. Poleg tega je voda s temperaturo 22 stopinj poleti povsem dovolj za hlajenje telesa, izpostavljenega zunanjim temperaturam 38 stopinj in več, vse drugo je škodljivo.

4. Nikoli ne »poližite« krožnika

»Prekomerno uživanje hrane je najhujša vrsta zapravljanja okusne hrane,« trdi najpametnejša ženska na svetu. Ne glede na to, kako okusen je vaš obrok, bi bilo za dobro linijo najboljše, da se naučite nekaj hrane pustiti na krožniku za naslednji obrok, nikakor pa za malice in prigrizke. Tistim, ki se ne morejo obvladati, Marilyn priporoča manjše porcije.

5. Uživajte v večerji

Užitek ob večerji z družino in prijatelji v sodobnem, hitrem svetu počasi izumira, a to nas ne bi smelo ovirati, da ne uživamo v vsakem grižljaju tudi, ko jemo sami. Najljubši užitek je odhod na večerjo ali priprava večerje in »raztegovanje« najljubšega rituala brez naglice.

6. Cenite hrano in uživajte v vsakem grižljaju

Če imate radi hrano, potem z ljubeznijo ravnate z vsakim grižljajem, tako da vsakega žvečite čim dlje in začutite aromo v ustih. Na ta način se boste znebili nadlog, kot so napenjanje in črevesni krči.

7. Ostanite dosledni pri svojih navadah

Konec tedna je najpogosteje oaza sprostitve, ki vključuje sprostitev vseh zavor glede diet, ki se jih držimo med tednom. Marilyn svetuje, da se strogo držite urnika, v trenutkih brezdelja pa, da namesto malice posežete po kakšni aktivnosti, kot sta hoja ali vožnja s kolesom.

8. Ne podcenjujte kalorij

Zdrava hrana v obroku ne dopušča prenajedanja, ljudje podcenjujejo kalorije. Lahek zajtrk in kosilo pri njej štejeta samo 250 kalorij.

9. Jejte samo hrano, ki si jo zaslužite

Nikoli se ne zadovoljite s slabo hrano, vaše telo si zasluži le najboljše. Pozabite torej na razkuhane testenine, masten sendvič ali slab piškot, saj si tega preprosto ne zaslužite.