Zdravniki podali sodbo o TikTok trendu lepljenja ust

Če imate med spanjem težave z dihanjem skozi usta, bodisi občasno smrčite ali pa trpite za obstruktivno spalno apnejo, verjetno vi (ali vaš zaradi tega neprespani partner) iščete načine, kako to odpraviti.

Na poti do mirnega nočnega spanca lahko hitro naletite na trend z družbenih omrežij, imenovan mouth taping, to je lepljenje ust s poroznim medicinskim trakom, da bi jih med spanjem obdržali zaprte.

V tisočih videih na TikToku vplivneži trdijo, da ta preprosti trik rešuje množico težav, od bolj izoblikovane čeljustne linije in več energije, do boljše ustne higiene in celo spalne apneje.

A kot pri številnih preprostih trikih, ki postanejo viralni na spletu, tudi tukaj potrebujemo precej več znanstvenih dokazov, da bi lahko potrdili takšne anekdotične trditve.

Na srečo je skupina zdravnikov in znanstvenikov iz London Health Sciences Center in University of Saskatchewan College of Medicine nedavno objavila pregled desetih najrelevantnejših znanstvenih člankov, ki vključujejo podatke skupno 213 bolnikov.

Namen njihove raziskave je bil ugotoviti, ali je lepljenje ust med spanjem sploh varno, kaj šele, ali je vredno vsega pompa.

Vsi članki so preučevali, kako nočno lepljenje ust ali podobne tehnike vplivajo na bolnike z obstruktivno spalno apnejo, zamašenim nosom ali dihanjem skozi usta med spanjem. Večina raziskav je potekala v obliki zdravniških pregledov ali formalnih študij spanja, kjer so bolnike natančno spremljali v kontroliranem okolju.

Dve raziskavi sta pokazali izboljšanje pri bolnikih z blago spalno apnejo, z meritvami, kot je apnea-hypopnea index (število epizod apneje in hipopneje med spanjem) ter padci nasičenosti krvi s kisikom. A kot ugotavljajo raziskovalci, za trditve zagovornikov lepljenja ust na splošno primanjkuje znanstvenih dokazov.

Druge raziskave so pokazale, da lepljenje ust ni imelo nobenega učinka, v nekaterih primerih pa so celo opisani možni zapleti, tudi z zadušitvijo ob zamašenem nosu.

Pri posameznikih z zamašenim nosom, ki si z lepljenjem ust želijo omiliti dihanje skozi usta, obstruktivno spalno apnejo ali motnje dihanja med spanjem, lahko pride do resnih škodljivih posledic za zdravje.

To je logično: če dihate skozi usta zaradi fizične zapore v nosu, na primer zaradi sinusnega vnetja, ukrivljenega nosnega pretina ali nosnih polipov, vam zapiranje ust z lepilnim trakom ne bo pomagalo. Takšne obliže rešitve s spleta lahko ljudi celo odvrnejo od iskanja pravega vzroka svojih težav.

Vredno je poudariti, da so bile po mnenju raziskovalcev vseh deset obstoječih študij o lepljenju ust metodološko šibke, med drugim zaradi pomanjkanja spremljanja udeležencev, nereprezentativnih vzorcev ter nejasne obravnave dejavnikov, ki bi lahko vplivali na rezultate. In to so bile najboljše študije, kar so jih uspeli najti na to temo.

Zdi se, da obstaja zelo specifičen primer uporabe pri bolnikih z blago obliko obstruktivne spalne apneje, kjer bi lepljenje ust ali zapora ust morda lahko izboljšala določene kazalnike resnosti apneje.

Vendar pa pri drugih skupinah bolnikov, na primer tistih z zamašenim nosom kot vzrokom za dihanje skozi usta ali z zmerno do hudo obliko spalne apneje, ni dokazov, da bi takšna praksa imela kakršne koli klinične koristi.

Verjetno to že veste, a če imate težave s spanjem ali če vas partnerjevo smrčanje in lovljenje sape med spanjem drži budne je najboljša rešitev še vedno obisk zdravnika, ne pa brskanje po internetu za instant rešitvami. Torej, le pogumno k zdravniku!

***

Raziskava je bila objavljena v reviji PLOS One.