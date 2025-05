Zdravila za hujšanje prinašajo upanje za zdravljenje jetrne bolezni

Nova raziskava je pokazala, da bi lahko semaglutid, učinkovina v priljubljenih zdravilih za hujšanje, pomagala bolnikom z metabolno disfunkcijsko steatohepatitis (MASH), resno jetrno boleznijo, za katero trenutno ni univerzalnega zdravila.

Študija, objavljena v New England Journal of Medicine, je pokazala, da je po 72 tednih jemanja semaglutida enkrat tedensko 33 odstotkov bolnikov izboljšalo stanje jeter glede na vnetje in brazgotinjenje, v primerjavi s 16 odstotki v placebo skupini. Poleg tega so bolniki izgubili povprečno 10,5 odstotka telesne teže.

Semaglutid spada med GLP-1 receptor agoniste, ki delujejo z zaviranjem apetita. Poleg učinka na telesno težo raziskave kažejo potencial tudi za vpliv na druge zdravstvene težave.

Čeprav so rezultati obetavni, je raziskava opozorila, da imajo pomembno vlogo tudi spremembe življenjskega sloga, saj je precejšnje izboljšanje opaziti tudi v placebo skupini.

Stranski učinki semaglutida so vključevali slabost, drisko, zaprtje in bruhanje; zaradi njih je nekaj udeležencev prenehalo sodelovati v študiji.

Podjetje, ki razvija zdravilo, bo do sredine leta 2025 verjetno zaprosilo za odobritev zdravila za zdravljenje MASH v EU in ZDA.

Medtem je v ZDA že odobreno drugo zdravilo, resmetirom, ki prav tako izboljšuje jetrno brazgotinjenje in je še v postopku presoje v EU.