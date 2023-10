Zdrava živila, za katera smo bili prepričani, da to niso

Nezdrava hrana je cenejša in dostopnejša, za kar so krivi proizvajalci in tudi tisti, ki ponujajo zdravo hrano ter jo primerno dražijo.

Včasih se je govorilo, da bi hrano, ki je dokazano nezdrava ali kar škodljiva, dodatno obdavčili, podobno kot cigarete ali alkohol.

Res je, da so vsa živila lahko del zdrave prehrane, a nekaj jih je, ki se jim morda izogibate brez razloga. Teh šest živil je pogosto izpuščenih iz prehrane, a brez razloga (razen če jeste ogljikove hidrate), pravijo na spletni strani datasport.

Beli krompir

Na beli krompir se pogosto gleda kot na manj zdravega bratranca sladkega krompirja. Če pa iz enačbe odstranimo rafinirano olje, lahko uživate v njegovih prednostih. Po nekaterih raziskavah je energija, ki jo dobimo iz krompirja, za 20 odstotkov višja od tiste, ki jo dobimo iz riža in testenin.

Kokice

Ja, pokovka. Odličen prigrizek, bogat z ogljikovimi hidrati, za športne rekreativce. In to potrjujejo raziskave. Različice na temo filmske pokovke naj ostanejo tam, a ko jih pripravite doma (po lastnih pravilih), so odličen zdrav prigrizek.

Sol

Zelo pomembno je nadomestiti elektrolite (natrij in kalij), ki jih izgubite s potenjem. Športni rekreativci se med vadbo veliko potimo, tudi pozimi, kar pomeni, da je obnavljanje ravni natrija pomemben del pravilnega okrevanja. Čeprav bi se morali še vedno zavedati vsebnosti natrija v nekaterih predelanih živilih, se ne bojte soli.

Rdeče meso

Rdeče meso je v zadnjih letih dobilo slab glas in mnogi ljudje verjamejo, da prehrana z veliko rdečega mesa povečuje tveganje za številne zdravstvene težave, vključno z rakom.

Nedavne študije so razblinile ta mit in raziskave so pokazale, da dokler ga uživate zmerno (manj kot 70g na dan), ne predstavlja nevarnosti za zdravje. Številni rekreativci se spopadajo s pomanjkanjem železa, zato naj se vsejedci ne bojijo vsake toliko pojesti malo mesa.

Polnomastni mlečni izdelki

Dolgo časa je veljalo, da polnomastni mlečni izdelki vsebujejo preveč maščobe, da bi bili zdravi, zato so vsi prešli na posneto mleko in izdelke brez maščobe.

Študija je ovrgla ta mit in ugotovila, da sorte z nizko vsebnostjo maščob ali brez njih niso nič bolj zdrave in ljudje, ki so uživali mlečne izdelke z visoko vsebnostjo maščob, niso bili izpostavljeni večjemu tveganju za zdravstvene težave.

Seveda pred treningom ne bi smeli popiti skodelice polnomastnega jogurta, a če ga uživate v zmernih količinah, vas lahko polnomastno mleko zlahka nasiti in pomaga zadovoljiti vaše dnevne kalorične potrebe.

Beli riž in testenine

Pogosto vam svetujejo, da pri nakupu izdelkov, kot so riž in testenine, izberete polnozrnate vrste. Za rekreativce to ni vedno najboljša možnost. Športni rekreativci morajo zaužiti veliko ogljikovih hidratov, da povečajo svojo zmogljivost.

Toda uživanje samo žitaric lahko včasih povzroči, da zaužijete preveč vlaknin, kar lahko povzroči želodčne težave med vadbo.

Za športnike je še vedno pomembno, da uživajo polnozrnate žitarice, toda, če se med tekom (ali kadar koli drugje) spopadate s plini, napihnjenostjo in drugimi oblikami želodčnega nelagodja, morda zaužijete preveč vlaknin.

Poskusite nadomestiti belo sorto z nekaterimi polnozrnatimi izdelki in s tem preprečite želodčne težave.