Zaradi te jutranje navade težje hujšamo: svetujemo, kaj najprej zaužiti po prebujanju

Mnogi dan začnejo z jutranjo kavo ali zajtrkom, a pozabljajo na eno ključno stvar, ki jo telo po spanju najbolj potrebuje – vodo.

Pri hujšanju obstaja ogromno nasvetov: od enega samega obroka dnevno, prek prekinitvenega posta do natančnega štetja kalorij.

A kljub številnim pristopom veliko posameznikov spregleda osnovni, preprost korak, ki lahko močno vpliva na presnovo, raven energije in tek in to še pred prvim grižljajem.

Jutranja napaka, ki zavira kurjenje maščob

Telo med spanjem izgublja tekočino z dihanjem in znojenjem. Če je takoj zjutraj ne nadomestimo, dan začnemo blago dehidrirani. To lahko:

upočasni metabolizem,

poveča željo po sladkem,

povzroči utrujenost in slabšo koncentracijo.

Že ob rahli dehidraciji se zmanjša telesna učinkovitost in poveča verjetnost za prenajedanje čez dan.

Koliko vode in kdaj?

Strokovnjaki priporočajo, da v 30 minutah po prebujanju spijemo 400 do 500 ml vode. Nekaj požirkov ni dovolj.

Za boljšo absorpcijo vode lahko dodamo: ščep morske soli, ali elektrolitski napitek (zlasti po vadbi ali ob utrujenosti).

Elektroliti pomagajo pri celični hidraciji, kar izboljša budnost, energijo in splošno počutje.

Je jutranja kava dobra izbira?

Če mislite, da je kava lahko nadomestilo za vodo, se motite. Kofein namreč poviša raven kortizola, glavnega stresnega hormona. Posledice: težje izgubljanje maščobe, večje kopičenje maščobe v predelu trebuha, okrepljen občutek tesnobe.

Zato strokovnjaki priporočajo, da s kavo počakamo nekaj ur po prebujanju, najprej poskrbimo za hidracijo.

Če želite učinkoviteje izgubljati telesno težo, izboljšati počutje in imeti več energije čez dan, dan začnite s kozarcem vode, ne s kavo. Majhna sprememba, velik vpliv.